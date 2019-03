Grooming en Tierra del Fuego

El profesor Aníbal Lazzaroni en diálogo para FM FUEGO, informó acerca de los casos de Grooming en TDF y de qué manera se ha incrementado esta actividad, que implica el acoso y abuso sexual virtual de adultos a menores de edad , aprovechando el anonimato y la vulnerabilidad que ofrecen las redes sociales.

Entre sus dichos, el especialista explicó la metodología utilizada por estos individuos para generar vínculos con los menores valiéndose de la comunicación digital y destacó también el rápido trabajo d investigación que se realiza para poder captar a las personas que llevan a cabo este delito .

Señaló que existen alertas y llamados de atención pero como padres no siempre sabemos captarlos . Por esta razón, aconsejó, no solo valerse de la tecnología , sino estar más atentos a las actividades de nuestros hijos , reestablecer el diálogo y ofrecerles información al respecto para fomentar la confianza y que no tengan miedo a la hora de realizar la denuncia.

Por ultimo, ofreció información sobre la Capacitación especial de Investigación Criminal que se realizara como todos los años y a cual tendrá lugar el próximo 6 de abril.

Interesados inscribirse al correo electronico prof.lazzaroni@gmail.com

