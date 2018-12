Gremios aeronáuticos confirmaron un paro de actividades para el jueves y viernes

Así lo anunció Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a la cúpula de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), durante una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Hay algo muy grave, que es que la ANAC acaba de darle la posibilidad a las compañías de que contraten pilotos extranjeros, algo que no existía en nuestra legislación y está prohibido por el Código Aeronáutico”, explicó el dirigente y añadió: “Están permitiendo el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros, sin exámenes en la Argentina que acrediten seguridad”.

Biró aseguró que, por ese motivo, “todos los sindicatos vamos a llevar adelante un plan de lucha que no está vinculado a ningún conflicto salarial en particular, sino con la política aerocomercial del Gobierno, que no tiene ninguna vocación de solucionar nada. No hubo una sola reunión por este tema”.

El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la ANAC modificó la “RAAC 61” permitiendo el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros.

La resolución 895/2018 de la ANAC –publicada el 22 de noviembre en el Boletín Oficial– modifica el texto de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Hasta hace unos días, a los pilotos se les imponía la obligación de rendir un examen teórico y otro de vuelo para que se acepte dentro del país la licencia que obtuvo en el extranjero. Ahora el organismo regulador se atribuyó poderes excepcionales y agilizó ese trámite. Antes demoraba 40 días y hoy solo 7.

Esta mañana, el titular de la ANAC, Tomás Insausti, defendió la reglamentación que flexibilizó los requisitos para comandar vuelos comerciales y explicó que es un permiso puntual por 3 a 6 meses para formar a otros pilotos, y su experiencia y formación deben estar probadas.

“En Argentina históricamente se exige la reválida y va a ser así siempre, a pesar de que el viernes pasado en Lima la Organización de Aviación Civil Internacional firmó un acuerdo para la validación automática de las licencias, que ya suscribieron 7 países, y nosotros no lo hicimos”, explicó el ejecutivo.

En declaraciones a radio La Red, Insausti afirmó: “Lo que hicimos fue modificar el procedimiento interno de revalidación porque no era bueno el que tenía el ANAC. No está comprometido el trabajo de los argentinos”.

Cabe recordar que el gremio de APLA representa a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, LATAM ARG, Andes, Avian Líneas Aéreas, y UALA a los pilotos de Austral (no alcanza a los pilotos de Norwegian y Flybondi), y de avanzar el paro de 48 horas, serían cientos de miles los pasajeros afectados.

