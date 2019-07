Gracias a la Ley Justina 14 fueguinos recibieron un trasplante de órganos

A un año de la sanción de la Ley Justina, los índices de todo el país demuestran un alza en la cantidad de donantes de órganos. Entre el 24 de julio de 2018 y el 23 de julio de este año la tasa de donantes alcanzó los 20 por millón de habitantes, cifra que se acerca por primera vez a la del promedio anual de donantes de los países de la Unión Europea (22.3) y de Australia (20.8).

El 3 de agosto del año pasado entró en vigencia la ley N° 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocida como la Ley Justina, por la que todos los mayores de edad somos donantes salvo que hayamos manifestado lo contrario en vida. Desde entonces, la donación es récord. “El promedio de trasplantes pasó de 3,6 diarios en 2018 a 5 en 2019, esto supone una vida más salvada por día”, destaca Alberto Maceira, presidente del Incucai,

Gracias a ello, en lo que va del año, 14 fueguinos fueron sometidos a un trasplante de órganos. Cinco de ellos fueron trasplantes renales, de los cuales 4 se realizaron mediante donante cadavérico y uno gracias a un donante vivo relacionado. La donación de órganos permitió que otros dos pacientes fueguinos fueran sometidos a trasplantes hepáticos y los 7 pacientes restantes recibieron un trasplante de córneas.

Además, Tierra del Fuego alcanzó una tasa de 17,7 donantes PMH en sintonía con lo que sucede en el resto del país.. En lo que va de 2019 ya se realizaron tres operativos de ablación que, sumados a los que se hicieron en los últimos diez años alcanzan un total de 15 ablaciones que permitieron salvar muchas vidas más. Estas cifras ubican a nuestra provincia entre las jurisdicciones con mayor cantidad de donantes por cantidad de habitantes.

Desde que entró en vigencia la Ley Justina, 11 provincias superaron los 20 donantes por millón de habitantes: Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Misiones y Neuquén.

El crecimiento de la donación de órganos hizo que nuestra provincia reduzca la lista de espera para trasplante de córneas al igual que Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco con menos de 10 pacientes en lista.

Del total de trasplantes realizados en todo el país, 1.188 fueron renales, 487 hepáticos, 122 cardíacos, 85 renopancreáticos, 42 pulmonares, 25 hepatorrenales, 7 pancreáticos, 6 cardiorrenales, 2 hepatointestinales y 2 intestinales. Se concretaron también 2.097 trasplantes de córneas.

Lista de espera

Dentro del Registro Nacional del Incucai, hay 38 fueguinos en lista de espera aguardando un trasplante: 23 de ellos son pacientes renales, seis aguardan un trasplante de hígado, dos de pulmón y siete de córneas.

En tanto el Incucai tiene otros 35 pacientes fueguinos en proceso de inscripción de los cuales 24 necesitan un riñón, 2 un hígado, 3 un trasplante de pulmón, 4 otros órganos y dos esperan un trasplante de córneas.

En lo que va del año, en Tierra del Fuego 289 personas dejaron expresa su voluntad de donar órganos ante el Incucai. Mientras tanto, sólo 41 personas expresaron fehacientemente su deseo de no donar sus órganos al momento de su muerte.

La Ley Justina establece que “toda persona capaz, mayor de 18 años puede en forma expresa manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos y tejidos de su propio cuerpo. También puede restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos y tejidos. O bien condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación”.

Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada por escrito en el Incucai, el Registro Nacional de las Personas, en los Registros Civiles, ante las autoridades sanitarias jurisdiccionales y también en el Correo Argentino; pudiendo ser revocada también por escrito en cualquier momento.

De no encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o no condicionarse la finalidad de la misma, se entienden comprendidos todos los órganos y tejidos, y ambos fines.

En septiembre de 2018, la Gobernadora promulgó la ley Nº 1238 mediante la cual Tierra del Fuego adhiere a la denominada “Ley Justina”, estableciendo al Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes Tierra del Fuego (CUCAI – TDF), el que proponga a la autoridad de aplicación normas sobre habilitación de establecimientos o servicios, así como autorización de profesionales y equipos de salud que ejerzan las actividades que contempla la norma.

