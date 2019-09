GONZALO MALTEZ, PRIMER EGRESADO DE LA UNTDF EN RIO GRANDE

RIO GRANDE.-Histórico, la Universidad de Tierra del Fuego, sede Río Grande, tiene su primer egresado, Gonzalo Maltez, Licenciado en Economía este miercoles por la tarde defendió su tesis «Industria electrónica en Tierra del Fuego, hacia una caracterización de la conducta innovativa».

FM FUEGO compartió el momento histórico con el flamante licenciado y nos comentó » este es un momento muy lindo y quiero aprovechar la oportunidad para agredecer a la Universidad que me dió la oportunidad, a mis amigos y mi familia a mis padres que vinieron a acompañarme y que siempre me impulsaron a seguir mejorando y a mis docentes que me formaron y me ayudaron con su exigencia a llegar a este momento, es una herrramienta clave una Universidad en nuestra provincia y además pública , para mi es un honor haberme graduado en esta Universidad»sostuvo el flamente licenciado en Económia, quien por FM FUEGO compartió el momento histórico para la Ciudad y la UNTDF.

