Gattamora : “Estamos esperando que lleguen los informes para poder realizar las actuaciones correspondientes “

El Secretario de Educación de la Provincia , Pablo Gattamora , en declaraciones para FM FUEGO comentó la situación con respecto a la denuncia realizada por Elizabeth Bahamonde a las autoridades de la escuela N°2 Casita de Luz.

Señalo que: “ Nosotros nos enteramos por los medios debido a la rápida viralización de la noticia, y a partir de allí, nos pusimos a trabajar con la educación especial , e hicimos pedidos de informes y actuaciones de la escuela para enviar todo al servicio jurídico. “También dialogamos con las autoridades de la escuela , y lo que me informaron telefónicamente fue que : la familia llevó al niño y mientras estuvo dentro de la instalación educativa se lastimó , pero nada más que eso ,” lo que me relataron los directivos , fue que tuvo como un forcejeo con la vicedirectora y esta, para resguardar la integridad del niño, trato de contenerlo . Pero, “ de todas maneras estoy esperando el escrito oficial”.

Gattamora sostuvo :“ en su momento yo trabajé en la modalidad de la educación especial y es así : el niño no lo hace por agresión al adulto, sino por su patología , y el docente que trabaja en la educación especial lo sabe y ante nada debe cuidar la integridad del niño para que no se agreda, por eso muchas veces se ha de poner el cuerpo para frenar un brote “ y si bien no es algo que ocurra frecuentemente , es una situación que puede darse “ .

Asimismo, el funcionario reiteró que “durante el transcurso del día llegarán los informes y a partir de allí se procederá según el protocolo” .

Gracias por compartir!