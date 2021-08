Gabriel Cejas: “Nuestro proyecto tiene que ver con volver a trabajar en las inferiores y empezar a forjar el semillero nuevamente”

El presidente del Club 9 de Octubre hizo un análisis de los partidos del último domingo y se mostró muy contento de haber podido volver a jugar como local en la ciudad de Tolhuin.

“Volvimos a ser locales después de 4 años y estamos contentos por volver a jugar en casa. En dos semanas más nos visitará el club Camioneros con todas sus divisiones, de la más chica a la más grande. Queríamos que nuestros chicos vuelvan a jugar en Tolhuin porque era medio injusto que tengamos que viajar todos los fines de semana a Río Grande y ellos no puedan jugar en su casa”, comentó Cejas.

Con respecto al nuevo rumbo del club, el presidente señaló que “hoy estamos arrancando nuevamente este proyecto que va encaminado, el cual tiene que ver con volver a trabajar en las inferiores y empezar a forjar el semillero nuevamente. Tuvimos la suerte de presentar todas las categorías, desde los 5 años hasta la primera división. Eso es un logro importante y el movimiento que se va a hacer casi fin de semana de por medio, tanto en Tolhuin como en Río Grande va a ser de alrededor de casi 300 chicos viajando”.

Al ser consultado sobre la situación económica del Club, Cejas afirmó que “lo seguimos haciendo a pulmón. Sigue consistiendo en poner un granito de arena cada uno, los jugadores siguen abonando una cuota societaria; el que pueda ayudar ayuda, y el que no, no hay problema. De todas formas, estamos aún en busca de sponsor”.

“Todavía no empezamos a viajar, pero seguramente se va a seguir con el mismo trabajo que se venía haciendo en los años anteriores. Si está la combi, perfecto. Hay veces que está la combi y otras que no; hay diferentes actividades en Tolhuin y no sólo el Futsal usa el transporte municipal”, agregó.

En ese sentido, aclaró que tiene muy buena relación con el Municipio, desde donde se muestran más que predispuestos: “El Municipio con nosotros tiene excelente predisposición. De hecho, vinieron dos integrantes de la Liga Oficial de Río Grande, a la cual nosotros pertenecemos, tuvimos una reunión con el Intendente donde vieron la cancha y se fueron muy contentos. La charla con Daniel también fue muy positiva, nos brindó su apoyo y presentamos el proyecto que tenemos diagramado para lo que viene en adelante”.

Por último, Cejas hizo un balance de los partidos del último domingo: “El domingo pasado arrancó la cuarta división, donde perdimos 8 a 5. Después jugó la tercera división, que hoy sería la reserva, y perdió 6 a 5 en un partido bastante movidito. Además, tuvimos el debut del femenino que resultó en 10 a 2. Para nosotros es un logro muy importante sumar a la categoría femenina porque en la Liga se está trabajando muy fuerte con el fútbol femenino; las chicas necesitan su espacio y ahora lo tienen ”.

“El partido de primera división arrancó bastante bien, fue intenso y de muchas emociones, pero jugamos contra el campeón que tiene un recambio y un estado físico que se hace notar por qué es el campeón”, cerró el presidente del Club 9 de Octubre.