FURLAN «HAY QUE MODIFICAR LA CONSTITUCION PROVINCIAL»

RIO GRANDE.-El legislador Ricardo Furlan (PJ)en diálogo por FM FUEGO fue consultado esta mañana sobre el proyecto sobre el proyecto de elecciones de Ley de Lemas, al respecto Furlan comentó » si, el proyecto es ese y es claro que no esta contemplado en la Constitucion Provincia, por eso hay que modificar la Constitución fui en el 90 Convencional y aun recuerdo y conozco, igualmente esto no va solo, va de un proyecto de reforma constitucional que presenté de mi autoria en 2016 y 2018, y va de la mano de la reforma constitucional que habla de muchas cosas, por ejemplo hay que presentar el presupuestoel 31 de agosto mientras que Nacion lo presenta en octubre o sea no sabemos ni cuanto vamos a tener ni como vamos a tener, ademas en la coyuntura que vivimos donde nadie sabe ni de inflación , porque si un economista me dice a cuanto será la inflación le hago un monumento, y esto ocurre desde el año 83 y te dicen que es la ley de leyes y demás pero no le pegamos a ningún índice ni de inflación, ni de pauta salarial, ni precio del dolar, ni precio de la canasta familiar, ni impuestos, ni tarifa, nada»sostuvo Furlan.

Al ser consultado por la Ley de lemas «esto viene a blanquear lo que pasó la elección anterior, esto es blanquear una situación, y nadie tiene que ponerse nervioso, es solo un proyecto y una opción, y hemos presentado en muchos años muchos proyectos, presenté de todo , muchos tuvieron final feliz y otros no tanto, pero al menos debatir, tal vez no sea el momento de debatir , porque cuando llegan las elecciones nos damos cuenta del problema y cuando terminan peor , la transición es una agonía, porque hasta se pierde el ritmo comercial e industrial, hay mucha gente que esta afuera del sistema , estamos en una situación dificil y se ponen nerviosos de no tratar los temas».

Sobre lo mismo el legislador acotó » cuando fue la constitución el bloque peronista en el año 90 , en la convención no votó 77 de los 211 articulos, en los 77 no votamos regimen electoral , economía y educación y lo que ahora hacemos es proponer votar aquello que en el 90 no lo hicimos , y ahora ir a votar es un problema por ejemplo los consejos deliberantes tienen 3 sistemas distintos, en Ushuaia preferencia, Tohuin tachas y Río Grande sábana y algun desprevenido viene a Ushuaia en cambio de domicilio, vota y mete la boleta completa y no sabe que en Ushuaia puede elegir, nadie sabe como es, en gobernadores pasa lo mismo colores, etc,

, y las tachas es importante no sólo la tiene Santa Cruz sino tambien, Formosa y Misiones, se usó en Chaco, es decir hay muchos antecedentes, esto no es nuevo ni estoy inventando la pólvora » sostuvo por FM FUEGO el legislador Ricardo Furlan.

