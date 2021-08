Francisco Ibarra: “El propietario no me dio ninguna directiva en particular más allá de recuperar la disponibilidad de su inmueble”

En diálogo con FM Fuego, el abogado representante del propietario de la tierra ocupada en la Margen Sur hizo referencia a la denuncia realizada por su cliente y a la situación actual en relación a la ocupación ilegal y organizada de su inmueble.

“Todavía hay un grupo que está ocupando, pero es un grupo mucho más reducido. El día sábado tomamos conocimiento de que un grupo de personas había ingresado a los terrenos privados de mi cliente con la intención de apropiarse de los mismos. Esto no se trata de una toma aislada sino que era un grupo de personas organizadas y que estaban al mando de Godoy y de Guzmán”, comentó Ibarra.

En ese sentido, el letrado explicó que “cuando yo estuve en el predio en el momento que se estaban notificando de las medidas, me quedé sorprendido por el nivel de organización. En el predio tenían ya demarcados con cinta los lotes de cada una de las personas que lo iban a ocupar”.

Además, indicó que “los ocupantes alegaban que podían tomar esas tierras porque no estaban ocupadas, pero el hecho de que no estén ocupadas no quiere decir que alguien tenga derecho a ingresar e instalarse en esa propiedad privada. Es realmente una locura”:

Con respecto a las medidas tomadas por el hecho, señaló que “tanto la Municipalidad como el Gobierno actuaron en forma conjunta, además de la intervención ágil de la Justicia. Se dispusieron los controles policiales y la detención de estas dos personas (Godoy y Guzmán) que arengaban a los otros de permanecer en el predio. Por esta detención es por lo cual mucha gente se retiró de las tierras, dando cumplimiento a la orden judicial y dejando un grupo de personas muy reducido ocupando la propiedad”.

En relación particular a Godoy y Guzmán, Ibarra indicó que “se hicieron allanamientos en las casas de estas dos personas y encontraron documentación importante para la causa, aunque desconozco de qué se trata. Lo que sí puedo decir como abogado de la causa y también por haber estado ahí y verlo por mi cuenta es que se trata de un grupo organizado que estaba al mando de estas dos personas, quienes incluso se autoproclamaron como representantes de todas las personas que estaban en el predio luego de que se les comunicó la orden judicial”.

“En principio, estos dos sujetos estarían enfrentando una acusación por el delito de usurpación, pero la Fiscal podría corregir la carátula en función del hecho por el cual serán indagados. Esto no es tentativa porque ya estuvieron dentro del predio”, agregó.

Por último, el letrado aclaró que “el propietario no me dio ninguna directiva en particular más allá de recuperar la disponibilidad de su inmueble”.