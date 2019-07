FERNANDO GLUBICH «ENTIENDAN EL PERRO NO ES PARTE NI DE LA CIUDAD NI DEL PAISAJE»

RIO GRANDE.-Esta mañana por FM FUEGO en el programa «LAS COSAS COMO SON»el presidente de la Sociedad Rural de Tierra del Fuego , Fernando Glubich se refirió a distintos temas relacionados con el sector y aprovechando que dió comienzo la muestra en la Rural de Buenos Aires donde el sector tiene presencia.

Glubich destacó esta mañana «la Rural es importante donde se intercambian todo tipo de información pero además hay otras entidades importantes como CRA, Coninagro ,Confederación Agraria, y la misma Sociedad Rural Argentina,y nosotros que estemos presentes por segundo año consecutivo en un stand que nos prestó el Gobierno de la Provincia nos parece sumamente importante porque mucha gente que no pudo conocer la provincia ahí tiene la oportunidad de preguntar y conocer detalles y saber que hacemos con la lenga, con la lana , tenemos el grupo de estudiantes embajadores del fin del mundo que dia a dia transmiten lo que es la defensa de la soberanía sobre Malvinas, creo que la Rural y esa muestra son un buen ámbito «comentó Gublich.

Por su parte en otro momento de la entrevista nos decía «es un ámbito increíble donde hay muchas charlas de capacitación, genética , utilización de maquinaria , temas diversos que hace muy rica la muestra».

Sobre la situación del sector en la provincia y las chances exportadoras , Glubich comentó «esa chances existe de exportar pero el gran problema que tenemos es que no contamos con volúmen , los stock de mantienen en unas 300 mil cabezas , la faena y el consumo es estacional hay un gran volumen que se consume entre navidad y año nuevo ,el resto es comercializado en el sector turístico durante el año , por eso para esos mercados hay que asegurar volúmenes y continuidad para poder exportar, en la provincia tenemos todos los standares de sanidad y calidad , la planta de faenamiento debería ser analizada por la Unión Europea para poder exportar».

Sobre la relación con la provincia , Gublich comentó » tenemos una buena relación con el Ministro Abregú siempre fue buena pero nuestra referencia es el Ingeniero Colli, con quien hemos avanzado con la puesta en marcha del Concejo Agropecuario de la Provincia,diagramar la exposición de bovinos en noviembre y en cuanto al nuevo gobierno ya mantuve conversaciones con el profesor Gustavo Melella , aunque no se quien estará a cargo del Ministerio ,pero hay que seguir hablando de temas importantes por ejemplo el guanaco, que es un tema a tener en cuenta porque el animal compite por el agua y el pasto con los ovinos y bovinos , el guanaco hasta es un problema de seguridad pública si se quiere por los accidentes que ocasiona en las rutas complementarias y la Ruta 3 en una especie que en apariencia hay un gran número que en años anteriores , al menos es una especie que hay que estudiar, la idea del Consejo Agropecuario es tratar estos temas de una sola vez en un grupo colegiado con distintos integrantes, el sector rural primario sufre vaivenes de la economía , tenemos que aprender a sortear las crisis, lo que nos golpeó es el tema del perro asilvestrado , si bien algo se hizo pero lejos de resolver, digo lo que pienso aunque no es una costumbre sana, los politicos no quieren hablar de esto, esto tiene un resultado nefasto, aunque no es el único problema de productividad, que mató miles de cabezas de ganado, creo que los municipios deben de salir de esta teoría de no eutanásicos, esto hay que resolverlo lo antes posible, ya sucedió en Mar del Plata con una persona muerta por un ataque de perros, en Ushuaia hubo ataques a una mujer que quedo mal herida ,esto no lo digo para no generar la tenencia responsable , esto tiene que ver para darse cuenta el desmanejo del perro en las grandes ciudades y el problema de salió de control , ahora hay que tomar medidas, tal vez políticamente no correctas, el perro no puede estar suelto, sostenemos que el perro no es parte del paisaje de la ciudad ni puede andar suelto en las áreas rurales , a mi hace meses algunas protectoras de animales ,que no voy a dar nombres, salieron a envenenar a mi familia , a mis hijos con cianuro ,en esta etapa de intolerancia e incoherencia no voy a entrar en ese discurso , esto es como la beneficencia me gusta escuchar gente que que tiene un gran corazón pero con los recursos propios, pero con los que administran recursos públicos son grandes gestores nada mas pero no es gente que hace beneficencia , siempre me gusta llamar a las cosas por su nombre o por lo menos como me enseñaron , voy a seguir hablando de los perros y no quiero un chico mutilado o tener que lamentar una muerte por este problema y si asi seguimos, va a ocurrir»cerró el presidente de la Sociedad Rural, Fernando Glubich esta mañana por FM FUEGO

