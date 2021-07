Fernando Gliubich: “Parte del trabajo legislativo que debemos llevar adelante en la Cámara Baja tiene que ver con gestionar un futuro, un programa de desarrollo, de obras y programas de inversión”

En diálogo con FM Fuego, el representante de “Adelante Tierra del Fuego” y precandidato a diputado nacional junto a Verónica Pani se refirió a la interna que llevarán adelante en las próximas PASO dentro de la alianza de Juntos por el Cambio y detalló algunas de las propuestas en las cuales se enfocará su trabajo en caso de llegar a la Cámara Baja.

“Nuestra propuesta con Verónica tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo de los salarios de todos los trabajadores. Entendemos que es un punto preocupante en toda la provincia y el país, producto de la pandemia, de la desaceleración económica y del contexto macroeconómico que ya teníamos previo a todo esto”, comentó Gliubich.

En ese sentido, el precandidato explicó que “nos parece sumamente necesario desde la Cámara Baja promover una serie de leyes que tengan que ver con generar un círculo virtuoso entre la producción y el trabajo. En ese orden, hay que recuperar el ahorro y la inversión productiva para lo cual es sumamente necesario tomar medidas como una de las que vamos a promover que tiene que ver con modificar un artículo de la Carta Orgánica del Banco Central, haciendo que el Ejecutivo Nacional utilice de manera discrecional la emisión monetaria. Esto es algo que actualmente acentúa el proceso inflacionario en el que ya nos encontramos”.

“Lamentablemente algunos temas pasaron de ser problemas coyunturales a problemas estructurales, como lo que vivimos hoy con la inflación que no es algo nuevo, pero es urgente buscar soluciones”, agregó.

En ese marco, puntualizó en la importancia de promover el empleo a partir de las pequeñas y medianas empresas y no en los planes sociales: “Necesitamos buscar a través de las pymes la salida de los planes de empleo. Sin ir más lejos, en el año 1995 la Argentina tenía 15 mil planes y hoy en día son 21 millones. De esos 11 millones de personas ocupadas, tenemos 8 millones que son asalariados aproximadamente y el resto son no asalariados. Entonces, evidentemente estos son los problemas en los que la Argentina ha perdido la capacidad de generar empleo, sobre todo empleo formal”.

En suma, el representante de “Adelante Tierra del Fuego” anticipó que “por supuesto que vamos a buscar también definiciones en cuanto a la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial 19.640 que vence en el 2023. Esto va a darle previsibilidad a la inversión, a la industria y a la economía de la zona norte; en definitiva es gestionar para la recuperación del empleo de más de 10 mil familias desocupadas”.

Asimismo, continuó: “Son muchos los proyectos en los que venimos trabajando, programas de desarrollo que debemos consensuar, y me parece que parte del trabajo legislativo que debemos llevar adelante en la Cámara Baja tiene que ver con gestionar un futuro, un programa de desarrollo, de obras y programas de inversión. Sabemos la difícil situación económica que está atravesando la provincia, entonces me parece sumamente importante gestionar desde ese punto. Hay discusiones que no se pueden retardar mucho más”.

“Me parece que hay una serie de cuestiones que debemos discutir con seriedad y que son temas profundos de la Argentina, tratando de dejar un poco de lado la propaganda política que es lo que muchas veces uno escucha”, opinó Gliubich.

Por otra parte, el precandidato se refirió a las otras listas que integran Juntos por el Cambio e indicó: “Hay un acuerdo verbal de todos los partidos que integran la alianza de acompañar a la lista que resulte ganadora en las PASO. Más allá de los diferentes matices que podamos tener entre cada una de las listas, creo que las cinco listas que integramos Juntos por el Cambio representan un compromiso medular, y es válido que cada una de las voces y esos matices sean puestos en valor”.

“Es sumamente importante comprometer a la sociedad a que participe de estas elecciones legislativas, además de decirles que el voto en blanco tampoco fortalece el sistema electoral. Tenemos que poner en valor la democracia”, concluyó.