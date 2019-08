Felipe Concha :» Fue vergonzoso que hubieran compañeros que hayan ido a votar y no pudieran hacerlo»

Con un porcentaje importante de votantes en toda la provincia la Lista Azul Agrupación Carlos Casinelli se impuso en las elecciones internas de ATE en Tierra del Fuego por lo que , el oficialismo, con su lista azul , Agrupación Carlos Cassinelli ,continuará conduciendo el destino del consejo directivo provincial y de las seccional de las tres ciudades.

Al respecto, Felipe Concha , dialogó con FM FUEGO y además de expresar su alegría tras la victoria, sostuvo: “Nosotros estábamos seguros que íbamos a ser una buena elección , y eso para todos nosotros era muy importante , lamentablemente desde ATE nacional cambiaron nos jugaron fuerte y cambiaron como 7 padrones estos últimos meses, ayer salio otro padrón , del cual se bajaron a muchos compañeros que iban a votar y que no pudieron hacerlo porque no figuraban, porque sabían que era voto para nosotros »

«fue vergonzoso ver como llevaron a compañeros municipales que no son cotizantes , y otros que ni siquiera son afiliados y votaron igual , hubieron muchos que ni conocíamos »

Al ser consultado respecto a la reducción de afiliados al gremio , el dirigente dijo» este ultimo tiempo el numero de afiliados creció considerablemente pero debido a la constante inflación muchos no lo han hecho «.

«La idea es hacer que vuelvan a participar de forma activa que el trabajador estatal retome la confianza del gremio y su participación» puntualizó.

Por otro lado » el candidato remarco que van a seguir trabajando porque «Hay que pedir una re composición salarial , ya que debido a la inflación, los sueldos de los compañeros ya no alcanzan» y sostuvo que hasta el momento » No hemos tenido contacto del gobierno provincial ,ellos aducen que no puede discutirse el aumento salarial, porque debe hacerlo el gobernador actual ,pero yo creo que ambos deben ponerse de acuerdo , tanto el entrante como el saliente ,para negociar paritarias nuevamente y para eso vamos a seguir trabajando» concluyó.

