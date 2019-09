FEDERICO JUNCOS «CONVIENE CONTRARAR UN ALL INCLUSIVE»

RIO GRANDE.-Se viene el verano y las familias piensan en hacer planes para viajar, Federico Juncos, titular de la empresa de turismo Rio Grande Viajes en diálogo con FM FUEGO esta mañana comentó sobre la actividad del sector relacionada a la crisis económica y distintas opciones para los viajeros y dijo «mas alla de la escapada del dolar este tiempo, el año habia arrancado flojo, porque cuando vez que viene complicado ajustas donde se dice «lo menos importante»como hacer uun viaje o una escapada,teniamos gente a mitad de concretar viajes y definieron , mientras qe otro gruopo decidió aun con pasajes seguir esperando a ver si esto mejora ,el tema del dolar es bastante fluctuante , popr ahi si hiciste una operación la semana pasada hoy te estas arrepintiendo porque bajó un poco el dólar, pero es todo incierto, pero en este rubro tenes dos tipos de clientes los que se apuran a comprar y los que deciden esperar» dijo Juncos.

Al ser consultado sobre recomendación en paquetes de viajes, Juntos dijo «todo lo que es hotel y comidas estan en dolares, lo que hay que definir es el aéreo que no tiene vencimiento y es una ventaja , si tenes que contratar un paquete a medida hay que definirlo rápido, porque se paga al dólar del dia, y el pasaje tiene otras opciones de pago, el tema que influye mucho es la poca financiación con tarjetas y eso influye mucho, porque una familia al Caribe con 4 personas con tarjeta viene bien pero ya desapareción la financiación en 12 cuotas, o sea si hoy pensas haccer eso en verano, es complicado pero es desde el año pasado, y esos viajeros deben pensarlo mucho, hoy lo que mas conviene es All Inclusive, ahi tenes un monto y no gastas mas nada, es una cuenta que hay que hacer, porque de otra manera gasta en super, etc y te sale mas caro»sostuvo Federico Juncos.

