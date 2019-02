Familia usurpó un departamento en  Chacra II

Andrés Benítez, en diálogo con FM FUEGO indicó que debió usurpar el departamento porque él y su esposa no tienen trabajo.

El departamento está ubicado en Luisa Rosso al 900 donde funcionaba la oficina de los ex combatientes.

Benítez expresó que “ya no tenía trabajo, mi mujer tampoco, no me quedó otra que usurpar éste departamento” y agregó “no nos queda otra no podía pagar el alquiler”.

“Mi mujer está embarazada de 7 meses y mi hijo tiene dos años. Necesito un lugar o que me pongan el gas, la luz en el departamento”.

Asimismo, Benítez mencionó “queremos quedarnos aquí hasta que se solucione el problema”.

Gracias por compartir!