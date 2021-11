Etchecolatz no pudo ser atendido en el Hospital Posadas tras el impedimento de Agrupaciones de DDHH

Integrantes de la organización Hijos de las localidades de Morón, Ituzaingó y Hurlingham y trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas se concentraron este lunes en la puerta de ese nosocomio para repudiar un eventual traslado del represor Miguel Etchecolatz, hecho que finalmente no sucedió.

Aldana Ríos, integrante de Hijos Gran Morón, Ituzaingó y Hurlingham, dijo que el Servicio Penitenciario Federal suspendió el traslado y cuestionó que los turnos asignados al represor no fueran cancelados «para poder abrirlos a otras personas que aguardan en lista de espera».

«Las y los trabajadores del Hospital Posadas, familiares, integrantes de Hijos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham nos manifestamos en repudio a que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz sea atendido en un hospital público y que utilice este servicio gratuito para el pueblo», dijo.

Además cuestionó que «en menos de 10 días logró dos turnos para realizarse estudios de alta complejidad» cuando «a cualquier vecino poder lograr esa atención le demora entre tres y cuatro meses».

«No le estamos privando su derecho a la salud, no somos como ellos» afirmó Ríos, quien indico que se trata de «una persona que tiene obra social».

Sostuvo que Etchecolatz puede ser atendido en el Hospital Médico Policial Churruca Visca o en otro centro asistencial, «pero no donde se han violado los derechos humanos y donde se cometieron crímenes», en referencia al Posadas, donde funcionó el centro clandestino ‘El Chalecito’ y donde hace unos años se encontraron los restos de un médico desaparecido.

Afirmó que el repudio en las puertas del Posadas «fue simbólico, en paz y con mucho apoyo de la gente que venía atenderse» y destacó el apoyo de los trabajadores del centro asistencial.

Aldana, hija de Nélida Beatriz Pereyra, víctima del terrorismo de Estado, aseguró que «vamos a seguir atentos» , en tanto llamó a la justicia para que «tenga en cuenta estas consideraciones especiales ya que se trata de delitos de lesa humanidad».

«No se los puede equiparar a presos comunes, porque secuestrar, torturar, encarcelar de manera ilegal y desaparecer, o arrojar vivos al mar, robar niños, violar a mujeres y hombres no es un delito común, son delitos de lesa humanidad y es por ello nuestro repudio» concluyó.

Por su parte, trabajadores y trabajadoras del Posadas nucleados en la Agrupación Marrón tuitearon: «URGENTE! Repudiamos la presencia del represor Etchecolatz en el hospital. Consideramos q bajo ningún punto de vista este personaje siniestro debe pisar nuestro hospital. Seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas! No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos».

Etchecolatz, exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, recibió ocho condenas a perpetua por secuestros, torturas y asesinatos y está imputado en dos juicios del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.