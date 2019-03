ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL DESFILE ‘RG SEMANA DE LA MODA’

Este sábado 23 de marzo a las 15hs, se llevará a cabo el desfile ‘RG Semana de la Moda’ en la Casa Histórica de la Asociación Rural de Tierra del Fuego (El Esquilador 138), donde las diseñadoras fueguinas Juliana García Bello y Carla Andrea presentarán sus colecciones por primera vez en nuestra ciudad. El evento familiar con entrada libre y gratuita se realizará al aire libre.

Al respecto, la diseñadora Juliana García Bello señaló: “llegamos hace unos días con Carla y veníamos planeando esto hace bastante tiempo asique viene bastante organizado con muchísimo trabajo y esfuerzo, y coordinamos con muchas áreas para generar equipos para realizar trabajos cooperativos”.

En cuanto a las características de este desfile no convencional, la diseñadora Carla Andrea destacó: “como diseñadoras trabajamos mucho en mostrar justamente lo que está fuera de la norma no sólo en incluir a la población en general en nuestro trabajo sino que también en representar a las diferentes identidades, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego es un polo migratorio y está bueno ir por ese lado”.

“Nuestra responsabilidad como diseñadoras es cuestionar todo lo que ya existe y los lugares en el que cae el sistema de la moda haciendo referencia, y tanto Carla como yo nos sucede que la moda femenina no nos incluye en un montón de talles. Como diseñadora me gusta cuestionarme esa parte que habla de los cuerpos, las formas de uso de la indumentaria y de pertenecer. Esa parte me parece interesante que se toque eso en nuestro desfile” subrayó García Bello

Sobre el proyecto de indumentaria que llevan adelante, Carla Andrea sostuvo: “lo llevo siempre con el nombre de nuestra provincia con la idea de transportarla al epicéntrico de Buenos Aires y si bien no tengo muchas colecciones, siempre trato de retomar conceptos que tengan que ver con la isla y con sus ciudadanos. En este caso, estoy trabajando con mi paso sobre mi paso en la escuela Agrotécnica ‘Misión Salesiana’ y la idea es contar la parte de la labor diaria y de la indumentaria”.

Por su parte, Juliana García Bello agregó: “queremos cuestionar la identidad nacional y la construcción que existe de eso que así como sucede con los cuerpos hegemónicos en los que muchos estamos por fuera del sistema de la moda, con e la identidad nacional pasa algo similar dado que todo lo que es federal siempre está por fuera de la construcción de ese pensamiento de ‘qué es ser argentino’. Nosotras somos argentinas y fueguinas y eso también existe dentro de un pensamiento imaginario y me gusta resaltar ese tipo de cuestiones conceptuales que tienen que ver con haber nacido en Tierra del Fuego”.

“Estamos agradecidas al Municipio que desde el día cero que presentamos el proyecto con nuestras ideas que por ahí parecen súper ambiciosas, hemos recibido todo el apoyo” recalcó Carla Andrea.

Y García Bello concluyó: “cada vez que presentamos un proyecto al Municipio lo acepta con mucho respeto, se preocupan y nos guían haciendo las gestiones necesarias para que la propuesta salga bien. Siempre nos reciben súper bien y nos pone muy contentas de trabajar con nuestra ciudad”.

Gracias por compartir!