Este fin de semana reabre el camping municipal Laguna del Indio

El Municipio de Tolhuin informa que a partir de este fin de semana el Camping Municipal “Laguna del Indio” reabrirá sus puertas para los vecinos y vecinas, locales y visitantes que busquen acampar o pasar el día en sus instalaciones.

A partir de este sábado 16 de Octubre, el lugar contará con personal activo encargado de controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos, y suministrar diferentes servicios. El costo para residentes de Tolhuin es de $38 por persona por día y para no residentes de $185 por persona por día. Desde el Municipio se solicita cumplir con las recomendaciones de seguridad: – Sólo se puede hacer fuego en los lugares habilitados. – No arrojar residuos. – No talar arboles. – Respetar las normas de convivencia para que podamos compartir y cuidar este espacio que es de todos y todas, y disfrutar en familia.