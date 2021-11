Estafan a jubilados haciéndose pasar por la ANSES

En los últimos días se divulgó una nueva advertencia sobre una estafa en nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que busca engañar a jubilados. Numerosos abuelos reportaron que los estafadores prometen pagar 95 mil pesos en concepto de Reparación Histórica.

Los delincuentes, operan solicitando a sus víctimas los datos bancarios por medio de un correo electrónico. Desde el organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta, aclararon que nunca piden datos personales por medio de un mail y piden que estén alerta antes posibles engaños.

El anuncio se titula del siguiente modo: «Reparación histórica con los jubilados. Presidencia de la Nación».

Luego de un párrafo donde pretenden darle marco legal a la estafa prometen un exorbitante monto de $730.000 pesos por descuentos inadecuados que se habían realizado».

En ese momento, colocan un link para ingresar los datos y concretar la estafa. Estos pretenden afirmar su legalidad firmando nuevamente como Presidencia de la Nación.

Cómo denunciar un fraude ante la ANSES

Ante la difusión de múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país, la ANSES informa que se encuentran habilitados los canales de denuncia para este fin en su página web: www.anses.gob.ar.

Estas pueden canalizarse a través de los siguientes medios

-Por escrito: mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16 hs.

-Por teléfono: al número 130, de 7 a 20 horas.

-Por e-mail: escribiendo a [email protected]

La recomendación de la ANSES para evitar posibles estafas y fraudes

-Todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios.

-No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio.

-ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso.

-No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.