José Díaz: «Está claro que no está en el espíritu de los trabajadores perjudicar a ningún vecino, si no visibilizar su reclamo»

Pese a las condiciones climáticas adversas de este jueves, los empleados de Brigsthar, se expresaron en la rotonda ubicada al ingreso de la margen sur. En el lugar se hizo presente el Secretario de Enlace de la Provincia, José Díaz: » Vine a ver cual era la situación en el puente y está claro que no está en el espíritu de los trabajadores perjudicar a ningún vecino, si no visibilizar su reclamo, el transito no fue cortado» y aseguró que «Representantes del Gobierno de la Provincia estarán presentes en la próxima asamblea».

Por su parte los empleados manifestaron que, «Somos más de 300 familias que estamos a punto de perder nuestra fuente de ingreso, estamos agotando todas las negociaciones con el gremio, pero el Grupo Mirgor no da soluciones».

«Esperamos poder seguir trabajando, apostamos a nuestros gremio y nuestros gobernantes», finalizó.