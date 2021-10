Escándalo en tribunales entre Madres en Lucha y un abogado

El hecho ocurrió este mediodía, cuando el abogado Francisco Giménez mantuvo un intercambio de palabras con las Madres en Lucha que pasó a mayores, interviniendo hasta el propio Juez Césari Hernández para apaciguar los ánimos.

Sucedió en horas del mediodía de este hecho que se ha viralizado a través de distintas imágenes. Cuando se presentaba a declarar un acusado de abuso sexual acompañado de su abogado, el doctor Francisco Giménez. Allí como es habitual cuando vana declarar denunciados de este tipo de delitos, están las Madres en Lucha acompañando a los padres denunciante, cuando se produjo una discusión fue pasando a mayores de tal manera que intervino el juez Dr. Cesari Hernández y la policía para apaciguar los ánimos.

Cuando se retiraron de tribunales mientras el acusado prestaba declaraciones, tres de las madres hablaron con FM FUEGO:

Yesica Valdéz: «Vinimos a acompañar a un papá, que hace 2 años está esperando la fecha de la declaración indagatoria, del abusador de su hijo, quien fue acompañado por su abogado, el Dr. ´Paco Giménez, la situación se salió de sí, en realidad el abogado empezó a propinar insultos y amenazas que son incontables que quedaron registradas en los videos, en un momento le sacó el teléfono muy violentamente a una mamá y lo revoleó adentro de la mesada de Instrucción 1, tuvo que salir el doctor Cesari Hernández y la policía a tratar de evitar una situación que no se tendría que haber dado, nos decía que abusábamos de nuestra condición de mujer. Hace 2 años que hacemos este tipo de visibilización, ante todo somos mamá, él salió de control y por eso vamos a hacer la denuncia correspondiente».

Paola Contreras: «El abogador me sacó el celular de la mano y lo revoleó, de casualidad cayó adentro del Juzgado N° 1, me lo agarró la secretaria sino se caía al cielo. Lo estaba filmando para un registro personal, no estaba transmitiendo en vivo, pero la verdad es que no puedo creer vivir así una situación dentro de un juzgado, era totalmente intimidante, los insultos y las amenazas».

Mabel Acuña: «Vamos a pedir explicaciones en el Colegio de Abogados y vamos a hacer todas las actuaciones correspondientes por lo que sucedió, este aberrante hecho, es la segunda vez que nos pasa, tuvimos un problema en un juicio el año pasado, esa vez hicimos la denuncia y ahora vamos a volver a hacer la denuncia, esperemos que actúen, esto no puede ser. Nos trató de prostitutas, de drogadictas y no es la primera vez que hace esto. Nosotras no vamos a dejar de hacer este tipo de acompañamientos a los padres ni los escraches, es lo mínimo que se merecen hasta que se haga justicia».