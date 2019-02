En épocas de crisis crece la solidaridad

Flavia, una comerciante de Rio Grande y de profesión peluquera, nos comenta que su propuesta solidaria surge en vista de la situación económica que golpea a diario a los fueguinos.

Su iniciativa se basa en ofrecer cortes de cabello gratuitos para todos aquellos niños cuyos padres no cuenten con los recursos para llevarlos a la peluquería. Asimismo , llamó también a mas colegas y a gente de otros rubros a sumarse a esta red solidaria para poder de esta manera concretar la recolección de útiles escolares , guardapolvos etc. puesto que se acerca el comienzo de ciclo lectivo y muchos aun no cuentan con lo necesario.

La campaña de Flavia que comenzó el día de hoy, y tiene lugar en la calle Piedrabuena 1469 donde se encuentra ubicado Monísima centro de Estética .

Comunicarse al 2964-513883 para solicitar turnos para corte de cabello.

