EN BUENOS AIRES, FERNANDEZ-CRISTINA CON GRAN VENTAJA

RIO GRANDE.-La guerra de encuestas esta a flor de piel, aunque son resultados parciales y FOTOS de instantes cuando son realizas, FM FUEGO accedió a la encuesta de FEDERICO GONZALEZ Y ASOCIADOS, si bien es cierto hay encuestas diversas, esta se centró solamente en provincia de Buenos Aires donde se encuentra el 39% del padrón electoral nacional, de allí surge el siguiente análisis (que no es la opinión de la encuestadora).

Es previsible que al 01/07 en Provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos tenga más sufragios que Juntos Somos el Cambio: la mochila de Mauricio Macri es más pesada que la de Cristina Fernández de Kirchner en este territorio. Probablemente Córdoba sea diferente y sin duda Ciudad de Buenos Aires lo es, pero el mayor distrito electoral del país es Provincia de Buenos Aires y por eso importa tanto.

Ya es conocido que María Eugenia Vidal estaba en condiciones de asegurar el triunfo del oficialismo pero ella no consiguió que Macri le autorizara el desdoblamiento, y la gobernadora bonaerense aceptó la verticalidad impuesta por el Presidente. Todavía Vidal no ingresó a la campaña electoral, y será interesante conocer el comportamiento de la campaña de Juntos Somos el Cambio cuando eso suceda ya que ella sigue siendo ‘la esperanza’ de muchos electores no K. Mientras tanto, ella tiene una situación complicada por remontar.

Cabe preguntarse cuál será la recompensa para Vidal en caso de lograrlo ya que, en ese escenario, sería la 2da. elección presidencial que Macri gana gracias a ella. Hasta ahora, la recompensa fue escasa: ni siquiera le permitió desdoblar para asegurar su propio triunfo.

También es evidente que la campaña es Macri vs. Cristina.

Ni Alberto Fernández ni Miguel Ángel Pichetto logran un elevado conocimiento, al menos por ahora. Y es lógico: ambos fueron designados como mensajes al ‘círculo rojo’, en parte. Por lo tanto encuestar Macri vs. Alberto F. carece de representatividad. En todo caso, la opción a presentar al encuestado debería ser Macri & Pichetto vs. Alberto & Cristina.

De hecho, el electorado de Axel Kicillof, el competidor de Vidal, es directamente proporcional al de Cristina no al de Alberto F.

Para que le permita a Macri una buena PASO, Vidal debería ubicarse muy cerca de Kicillof, y luego para la 1ra. vuelta ganarle porque no hay balotaje en Provincia de Buenos Aires.

