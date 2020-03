Emilio Sáenz: “Yo cuento mi realidad y la de muchas Pymes; si las Pymes se caen, nos hundimos todos”

El comerciante Emilio Sáenz, dueño de la Panadería “La Unión” en Tolhuin, dialogó con FM Fuego sobre la delicada situación del sector privado durante la cuarentena obligatoria y mostró su preocupación ante la imposibilidad de trabajar con normalidad.

Inicialmente, Sáenz dirigió su reclamo al banco con el cual opera habitualmente: “Me quejo del Banco Tierra del Fuego porque los sueldos de mis empleados están ahí, mi vida comercial está hecha ahí. Yo lo que digo es que le ofrezco al banco una escritura y que depositen en mayo, por ejemplo, $30 mil a cada empleado, que es la mitad del sueldo. Digo como posibilidad para poder pasar esta crisis, porque no se aguanta más. Yo hace 20 días que no vendo un kilo de pan, ni un café”.

En ese sentido, se mostró molesto con las diferencias entre los trabajadores públicos y los de las Pymes: “La gente tiene que quedarse en la casa, pero toda la gente del Estado no tienen ningún tipo de problema, porque ellos van a cobrar a fin de mes. Los únicos que no cobran son la gente de las Pymes”.

“No hacemos nada. Lo único que hacemos es cocinar 120 kilos de pan por día, que se lo regalamos a la Municipalidad para que ellos lo distribuyan a la gente fuera del eje urbano. Estamos dándole a la gente que menos tiene y lo vamos a hacer hasta el 2 de abril, como una fecha simbólica”, añadió.

En cuanto a su situación particular, aclaró que “no voy a pagar aportes este mes, ingresos brutos tampoco porque no facturamos nada. Tengo para pagarle a toda mi gente este mes, pero ya no tengo más nada. Una Pyme, si no recauda no hay forma. Si no cambia nada, yo ya decidí cerrar el día 2. La verdad no sé qué vamos a hacer”.

Asimismo, enfatizó en que es momento de que las entidades bancarias ayuden a paliar la situación: “Yo creo que es hora que la gente de los bancos, los directores, los políticos, todos tienen que salir y tomar el toro por las astas porque en este barco que vamos todos, si los privados se hunden, no hay forma, nos hundimos todos”.

“Se están haciendo muy bien las cosas en cuanto a la salud, pero también está la otra parte, ¿mis empleados y los demás qué van a hacer? No sé lo que van a hacer. Es algo incierto, nunca lo hemos vivido, pero creo que los directores de todos los bancos, que han ganado fortuna, deberían salir de la madriguera. Que no nos regalen nada, pero que nos faciliten las cosas. Si no saltamos ahora, la ola nos tapa. Estamos en manos de Dios”, concluyó.

