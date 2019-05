EMERGENCIA COMERCIAL A CUARTO INTERMEDIO HASTA EL MARTES

RIO GRANDE.- Pasó a un cuarto intermedio la Comisión 2 de Economía en la Legislatura donde se analizaba el proyecto de emergencia comercial en Tierra del Fuego (asunto 120/19)donde participaban las cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande.El proyecto enviado por la Gobernadora Rosana Bertone pretende una duración de 180 dias corridos.

También, en su articulado autoriza “a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite, durante el plazo previsto en el artículo anterior, respecto de los contribuyentes comprendidos en la presente ley. Todas aquellas que no tengan sentencia al momento del dictado de la presente, continuarán su trámite hasta la emisión del fallo correspondiente, sin acto de ejecución”.

Claudia Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, planteó que “ser escuchados y buscar soluciones para la Provincia entre todos, es lo mejor que nos puede pasar”. Confirmó que trabajaron en conjunto con las cámaras hotelera y de turismo, “para traer una alternativa que mejore esta propuesta, consideramos que con nuevas medidas podemos ayudar a toda esa masa de comercios que no están en una situación de emergencia ni que tienen sus cuentas embargadas”, dijo en referencia a una iniciativa que calificaron de superadora, y que ingresaron hoy a los bloques legislativos.

Ante la ausencia del Ministro de Economía y del Presidente del Banco de Tierra del Fuego, ambos convocados a esta reunión pero que por cuestiones inherentes a sus funciones no pudieron asistir, el titular de la Comisión, propuso un cuarto intermedio hasta el martes a las 10. En ese encuentro, se espera contar con la presencia de los funcionarios ausentes.

Del encuentro participaron además, los legisladores Myriam Martínez, Andrea Freites, Angelina Carrasco, Marcela Gómez, Ricardo Romano, Federico Bilota, Ricardo Furlan (FPV – PJ); Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos); Mónica Urquiza y Damián Löffler (MPF); las Cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande y funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).(FOTO PRENSA LEGISLATURA)

