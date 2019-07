Elisa Dietrich: «Hay jubilados que en 4 años no tuvieron movilidad, es inaceptable”

Elisa Dietrich, directora por pasivos de la caja de previsión social, dialogó con FM FUEGO acerca de la reunión sostenida en la legislatura de la provincia por la modificación del régimen jubilatorio.

Al respecto dijo “ mi visión creo que es la que está plasmada , yo creo que el ejecutivo decidió no oponerse , y esto marca a mi juicio una postura, no van a hacer ninguna defensa de porque debe seguir manteniéndose este sistema y lo deja librado a la voluntad de los legisladores entrantes y aquellos en ejercicio”

En tal sentido agregó “ Sabemos que en la legislatura hay una mayoría del gobierno saliente aun y muchos han votado a regañadientes este articulo por una manda política , por lo tanto que esa misma manda política de imposición de un voto hacia una ley , hoy no tenga ese peso, porque el poder político se retira de la discusión , y no ordena a sus legisladores no cambiarla sino que les dice mejor que lo analicen los otros , no ha habido posturas políticas que sostengan el porqué de este articulo debe ser modificado”

El proyecto

“ El proyecto de Pablo Blanco , solo plantea una modificación en el Art 6 de la 1210 es reducir la pauta temporal , de tiempo de espera de 6 meses a 3 , el problema es que como la movilidad depende del incremento salarial del activo , la misma ley debería obligar a los empleadores en gral que los aumentos salariales fueran al básico en porcentajes y trimestralmente porque de la única manera que garantizaría una movilidad trimestral a los jubilados, es si el activo recibe un incremento salarial trimestral “

“Esto no es solamente una cuestión de recursos económicos, sino que tiene que ver con el derecho que tenemos los jubilados a que se reconozca nuestra historia laboral. Los legisladores no pueden seguir aplicando las mismas políticas de siempre, porque un Poder Ejecutivo administra mal los recursos y después los trabajadores y jubilados debemos pagar las consecuencias”, manifestó la directora.

