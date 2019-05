«El principal plan económico de la Argentina debería ser mejorar la educación»

El reconocido neurocientífico Facundo Manes participó en el stand de TICMAS, en la Feria del Libro y opinó: »

“Hoy vivimos en un sistema automático plagado de sesgos. Uno de ellos es pensar erróneamente, que la inteligencia es rígida y o que el coeficiente intelectual no se expande.

Con gran ímpetu, el neurocientífico explicó que la inteligencia es flexible y que se puede expandir con trabajo, tenacidad y esfuerzo: “Nosotros como seres humanos que somos, necesitamos tener metas que sean más grandes que nosotros. Yo no me crié en una familia de elite. Mi única arma era la educación. Y quien más insistía en que yo me educara y perfeccionara era mi madre, que no terminó sexto grado. El cerebro humano crece y se expande cuando algo nos motiva, nos inspira o es un ejemplo”.

Manes aclaró que para que eso pueda suceder, es importante estar bien alimentado. “El cerebro necesita estar correctamente nutrido para poder funcionar, pensar y aprender. Pero la realidad en Argentina no es la mejor, ya que uno de cada cuatro chicos está mal nutrido. O que la mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Eso conlleva estrés mental y tiene un impacto negativo en el aprendizaje”.

Además de comer, es importante el descanso, el dormir y el distraerse haciendo cosas que nos relajen, enfatizó Manes. También inspirarse, hacer ejercicio físico y jugar.

Al ser consultado respecto al rol docente actual , el neurociéntifico indicó: “La información ya no genera respeto o admiración como antes, donde el maestro tenía toda la información que no estaba en la mano del chico. Hoy ese chico, gracias a Internet y las tecnologías tiene toda la información a su disposición. Pero el rol del docente sigue siendo muy importante para la educación, porque somos seres sociales y eso no cambió. Los docentes deben saber que no es necesario hoy saber todo. Deben actuar en sinergia con las nuevas tecnologías y la información accesible”.

