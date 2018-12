EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE LANZÓ LA 25° EDICIÓN DEL ‘OPERATIVO VIDA’

El operativo tiene el objetivo de brindar recomendaciones a los conductores y familias que inicien sus vacaciones por vía terrestre para que no tengan ningún inconveniente durante el viaje. Como todos los años, se entregará folletería con información importante acerca de normas de tránsito y documentación necesaria para viajar.

El Municipio de Río Grande a través del Departamento de Educación Vial de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana, lanzó la 25° edición del ‘Operativo Vida’. El mismo está montado en la Ruta Nacional N°3 Km 2837 y estará todos los días hasta el 15 de enero de 7 a 16hs.

Al respecto, el subsecretario del área, Daniel Facio, señaló: “ya hace unos cuantos años estamos acá acompañando a los vecinos de poder irse a vacacionar y a visitar a sus seres queridos que por lo general residen en otra parte del país, asique estamos haciendo las recomendaciones correspondientes tratando de suministrarles elementos que pueden ser de mucha ayuda en lo que es el viaje en sí y obviamente pedimos que observen cualquier tipo de responsabilidad que compete se desplaza en todo el ámbito de nuestro país.

Y agregó: “Estamos entregando agua, mapas y obviamente que las recomendaciones lógicas que impone nuestra ley nacional de tránsito que es la 24.449 que en algunos aspectos afirmar conceptos para que no se vean obstaculizados por alguna maniobra que no está permitida o por el proceder que no esté permitido de modo que sea una conducción segura”.

Desde el Municipio se solicita a las familias que egresen de la ciudad que respeten las normas tanto argentinas como chilenas, las cuales están vigentes para brindar seguridad a las personas. Además, se recomienda conducir con tranquilidad, no exceder las velocidades permitidas y revisar toda la documentación antes de salir.

