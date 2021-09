El misterioso postre de Bake Off que escondía un vínculo con un mito ancestral de Tierra del Fuego

Charlie sorprendió a todo Bake Off, y a los televidentes, luego de presentar un misterioso postre con una curiosa historia detrás. El participante preparó un bizcochuelo de chocolate con capas de hojaldre, acompañado por una ganache de chocolate y crema pastelera. Todo bañado con glasé de higos y chocolate. Pero había algo más, algo místico.

Bake Off se acercó hasta el jurado Es que cuando el concursante dese acercó hasta el jurado para llevarle su preparación , contó en qué se inspiró para crearlo. La consigna de la fecha era que el postre estuviera inspirado en la esencia de cada uno de ellos, en sus orígenes, o algo que remitiera a eso.

Y Carlos creció en la provincia de Tierra del Fuego, así que decidió preparar un postre relacionado a su amada provincia. Buscó en su memoria y se encontró con una peculiar leyenda, la de Kamshout y el otoño. La misma corresponde a un pueblo amerindio selk’nam, que habitó en la Isla Grande de Tierra del Fuego (entre Chile y nuestro país).

Al ver algo verde sobre el postre Damián Betular preguntó sorprendido qué era. Lo confundió con kale, pero claramente no lo era. “Es ñire. Me pidieron mis orígenes y aquí están”, respondió el participante de Bake Off. Se trata de una planta que forma parte de la flora de la Patagonia. “Carlitos estás muy empoderado esta semana. Amo a este Carlitos”, le contestó el jurado.

La leyenda de Kamshout y el otoño

En tiempos ancestrales, los bosques siempre estaban verdes y nunca perdían sus hojas. En el fin del mundo vivía un joven llamado Kamshout al que le gustaba mucho viajar. Todos esperaban siempre su regreso, porque contaba historias memorables. Pero aquella vez tardó más de lo esperado.

Al volver, estaba mucho más viejo y muy delgado. Les contó que había visto bosques que se llenaban de colores y perdían sus hojas, pero que meses después las recuperaban. Nadie creyó en su historia, así que Kamshout se recluyó en el bosque, donde murió, pero se terminó convirtiendo en un pájaro con plumas rojas, amarillas y verdes.

Al tocar las hojas de los árboles, estas cambiaban de color y se desprendían. Primero, el pueblo se preocupó, al no entender qué estaba pasando. Pero luego entendieron que Kamshout no había mentido.