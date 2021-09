El Ministerio de Salud de Chile anunció la apertura de sus fronteras a partir del 01 de Octubre

Las autoridades sanitarias del país vecino anunciaron la apertura de sus fronteras, autorizando el ingreso y egreso al territorio chileno con distintas condiciones que varían según la persona sea residente, extranjero o se cumplan ciertas situaciones.

En esa línea, se comunicó que “desde el comienzo de la pandemia, como Gobierno hemos tomado una serie de medidas que han tenido como único norte y fin proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas. Algunas de estas decisiones se han vinculado específicamente con la frontera, de forma de controlar eficazmente la entrada y salida de personas del territorio nacional”.

“Las mejores condiciones sanitarias nos permiten informar que, a partir del 1 de octubre, entrarán en rigor las medidas del Plan Fronteras Protegidas”, confirmaron las autoridades chilenas.

En ese sentido, se ha dispuesto que desde el 1 de octubre podrán salir de Chile los chilenos y extranjeros residentes que cuenten con su pase de movilidad, sin incluir a aquellos menores de edad que no cuenten con el mencionado pase. Dichas salidas podrán realizarse a través de tres aeropuertos: Iquique, Antofagasta y Arturo Merino Benítez.

También podrán salir de Chile desde el 1 de octubre quienes cuenten con un permiso excepcional para hacerlo, el cual se puede tramitar a través de la Comisaría Virtual y será aprobado sólo bajo 4 causales: situaciones de carácter humanitario, actividades fundamentales e imprescindibles para la marcha del país, actividades esenciales para la salud y viajes que no consideren el retorno a Chile. Este permiso excepcional también puede ser solicitado para menores de edad.

Asimismo, quienes cuenten con dicho permiso excepcional, podrán salir por cualquier paso fronterizo habilitado para el tránsito de personas o por los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Arturo Merino Benítez.

Por otro lado, desde el 1 de octubre pueden ingresar a territorio chileno los chilenos y residentes en Chile, quienes podrán hacerlo desde cualquier paso fronterizo habilitado para el tránsito de personas. Además, podrán entrar al país a través de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Arturo Merino Benítez los extranjeros no residentes en Chile que cuenten con pase de movilidad, el cual se obtiene haciendo previamente el trámite de validación de vacunas en mevacuno.cl. Esta medida no incluye a los extranjeros menores de edad que no cuenten con el mencionado pase.

Por su parte, los extranjeros no residentes en Chile podrán igualmente entrar al territorio nacional, en concordancia con los perfiles descritos en el decreto 101 del Ministerio del Interior, entre los cuales se incluye: tripulaciones, extranjeros en tránsito, personal diplomático y quienes tengan salvoconducto, entre otros. En este caso, el ingreso podrá darse a través de cualquier paso fronterizo habilitado.