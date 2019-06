EL INTENDENTE VUOTO COMPARTIÓ UN ENCUENTRO CIUDADANO CON PEDRO SABORIDO

En la sala Niní Marshall, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto compartió un encuentro ciudadano con Pedro Saborido. El diputado Matías Rodriguez fue el mediador del extenso diálogo que permitió hablar de peronismo, la identidad de Ushuaia, el humor y la gestión municipal. El recorrido del encuentro también fue una reflexión sobre la realidad argentina y un importante estímulo para lograr la felicidad colectiva y los valores que pregona el peronismo.

Saborido, reconocido guionista del programa “Capusoto y sus Videos”, entre otras producciones, presentó su último libro “Una historia del peronismo” y agradeció la invitación del intendente Vuoto y del diputado Rodríguez y aseguró que “lo mejor es juntarnos, no estar separados y atendiendo cada uno sus cosas en particular. Porque esa es una característica nuestra. En los últimos años todos los peronistas y todos los kirchneristas nos hemos sentido como que no estábamos bien ubicados, como que el “sentido común” no era nuestro. Por eso nuestra idea es juntarnos, no estar separados por ahí atendiendo cada uno sus cosas”, expresó.

Por su parte, el intendente Vuoto le dio la “bienvenida a esta tierra austral” y agradeció el aporte al proyecto nacional, al peronismo que ha realizado en todos estos años. Saborido fue el autor de tres spots publicitarios para la campaña de Vuoto de cara a su reelección, que fueron rápidamente viralizados.

El mandatario citó a Felipe Solá, quien en las últimas horas indicó que “ya no importa peronismo o antiperonismo, sino lo que importa es para quiénes gobernas. Si lo haces para la gente o lo hacés para los bancos, el poder financiero y los grupos de poder concentrados”.

Abordaron la historia del peronismo con todas sus vertientes. Con humor, Vuoto, Rodríguez y Saborido, tuvieron una mirada sobre las últimas décadas del país. Sin embargo, Saborido marcó que “todos los movimientos o partidos tienen sus distintas maneras adentro. Y el peronismo va mutando en su capacidad de supervivencia. Cuando le queremos explicar a un extranjero viene el problema. Y uno le pregunta ¿cuándo viviste en Washington que entendes lo que es ser republicano o demócrata y no entendés lo que es el peronismo?.

“Te preguntan por qué sos peronista. Y hay tres banderas básicas y todo lo que responde a estas tres banderas es peronista y todo lo que no responde a esas tres banderas no lo es. No es tan difícil”, afirmó.

Saborido indicó que, claramente, el peronista cree en su país, cree que el pueblo puede, y se lo propone. Por su parte, el intendente Vuoto explicó que Ushuaia tenía que redescubrir el peronismo y eso era un desafío”.

Enumeró que todas las políticas públicas referenciaban a hechos que se habían concretado 20 años atrás, cuando gobernaba el peronismo. “Había problemas estructurales de 20 años, la últimas maquinas compradas hacía 20 años, entregar tierra después de 20 años. Los peronistas somos optimistas por naturaleza, creemos en el Estado, creemos en nuestra gente, la sacamos a Ushuaia adelante con optimismo, con mucho trabajo, con fe. Cuando tenes fe y vas caminando te ayuda a sortear obstáculos. Aun en un contexto muy complicado”.

Dirigiéndose a Pedro Saborido, el intendente dijo “agradezco tus videos, que permitieron hacer una campaña distinta. Porque además si compramos máquinas se enojan, si entregamos terrenos con servicios se enojan, si compramos colectivos se enojan, y bueno…. El peronismo rompe estructuras, Ushuaia está descubriendo lo que es aplicar políticas con inclusión. El peronismo es poder alegrarle la vida a la gente, que la gente sea feliz. El domingo van a ver las urnas llenas de alegría”.

