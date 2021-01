El Instituto de Deportes de Ushuaia abre inscripciones para la Liga Municipal de Verano 2021

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Liga Municipal de Verano, una nueva propuesta del Instituto Municipal de Deporte que se suma a las Escuelas Deportivas y la colonia, en este verano 2021. La misma tendrá inicio el sábado 30 de enero, finalizando el domingo 7 de marzo, con una amplia oferta de disciplinas deportivas.

Las inscripciones se llevarán a cabo a través del Facebook del IMD, hasta el próximo lunes 25 de enero; y si bien está denominado como liga, es importante recalcar que son encuentros infantiles de deportes, que tienen como objetivo principal incentivar a la práctica deportiva, lúdica y el esparcimiento.

Se utilizarán playones y espacios Municipales, y no se suspenderán los encuentros por mal clima.

Las inscripciones son hasta el 25 de enero; entre el 26 y el 29 del corriente, se les estarán enviando los fixture correspondientes. Todos los equipos deberán contar con un responsable a cargo.

Las disciplinas deportivas son las siguientes:

*BASQUET (Femenino/Masculino)

Los equipos deberán tener un mínimo 7 integrantes y se jugará en las categorías U15 (2006-2007), U13 (2008), MINI (2009-2010) y PRE MINI (2011-2012).

*FÚTBOL (Femenino/Masculino y Mixto). Se jugará en las categorías Sub 07 (2014-2015-2016) con un mínimo de 7 jugadores; Sub 09 (2013-2012) con un mínimo de 7 integrantes.

Categoría Sub 11 (2011-2010) y Sub 13 (2008-2009), ambas deberán presentar equipos con un mínimo de 11 jugadores.

*VOLEY, se jugará en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16; todas en las ramas femenino y masculino, y deberán contar con un mínimo de 7 integrantes.

*BEACH VOLEY (Solo 2 integrantes), se disputará en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en ambas ramas.

*HANDBALL (Mínimo 7 jugadores), categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16; femenino y masculino.

*HOCKEY (Mínimo 7 integrantes), se jugará en las categorías Sub 10 y Sub 12 (mixto), y en las categorías Sub 14 y Sub 16 (femenino/masculino).

*TRAIL (Individual), pudiendo participar en las categorías 4 a 6 años, 7 a 9 años, 13 a 14 años y de 15 a 16 años, en ambos sexos.

*BICICROSS (Individual), en las categorías 6 a 8 años, 9 a 12 años y de 13 a 16 años, femenino y masculino.

Se recuerda que todas las actividades se desarrollan respetando el protocolo sanitario vigente, por lo cual, será obligatorio el uso de tapabocas, alcohol en gel y en caso de tener síntomas, deberán comunicarlo.

Gracias por compartir!