El grupo Mirgor ofrecería continuidad laboral para trabajadores de Brightstar que no superen el 4% de ausentismo

En la última asamblea que realizaron los trabajadores de Brightstar, se expuso una alternativa que ofrecería el grupo Mirgor, de continuidad laboral para aquellos trabajadores que no superen el 4% de ausentismo.

Lo confirmó a FM Fuego, Estefanía Robledo, delegada de los trabajadores de Brightstar.

Aunque en estos momentos estén en el período vacacional, los delegados de los trabajadores de Brightstar junto al gremio de la UOM Rio Grande, siguen buscando alternativas para que, se puede asegurar la continuidad labora de más de 370 trabajadores, a pesar del anuncio del cierre por parte de la empresa.

En este sentido, Estefanía Robledo dijo: «Convocamos a una asamblea en el gimnasio de nuestra organización con todos nuestros compañeros, para hacerles conocer la propuesta que nos hizo la empresa. Lo que se discutió en la asamblea es una propuesta que surge de la empresa para una cierta cantidad de trabajadores. En paralelo se están dando varias discusiones, el Gobierno de la Provincia junto con nuestra organización están trabajando para poder llevar adelante la producción de las notebook en la planta y de esta manera poder generar puestos de trabajo para un número de compañeros, sumado a la propuesta de la empresa de trabajo para un cierto número de compañeros de continuidad laboral».

Respecto sobre la propuesta del grupo Mirgor, Robledo dijo que, «no tenemos mayores precisiones, por ahora sería hacer una propuesta de continuidad de trabajo para aquellos compañeros que no superen el 4% de ausentismo, lo que no puedo precisar si sería con traslado a otras plantas o si sería en nuestra planta, todavía no lo llegamos a discutir porque primero necesitamos el mandato de la asamblea. Lo que haremos ahora es ver cuales son las condiciones de esa propuesta y a que se refiere con el 4% de ausentismo, porque en su momento la empresa consideraba ausentismo a todo aquel que no se presente a prestar servicio en la planta, independientemente del motivo de esa ausencia. Lo que buscamos es discutir esos pormenores, porque aquellos que están amparados por la ley no pueden quedar afuera del 4% si se ausentaron por causas justificadas», finalizó diciendo Estefanía Robledo.