El GPH Histórico tiene nueva fecha: se realizará el 26 y 27 de noviembre

Se lo adelantó a FM Fuego, la presidenta del ACRG, Mónica Cobián. Si las fronteras siguen cerradas para la fecha mencionada, se trabaja en una competencia alternativa para el domingo 27.

Si bien este fin de semana el A.C.R.G. organiza la tercera y última fecha del Campeonato de Super Especial y que por ahora tiene 24 inscriptos en las distintas categorías (cierran hoy a la hora 22:00), la presidenta de la institución, Mónica Cobián, adelantó que tiene nueva fecha de realización el Gran Premio de la Hermandad Histórico, será los días 26 y 27 de noviembre.

Las probabilidades que se pueda realizar la competencia de regularidad con el formato original, es decir uniendo Río Grande con Porvenir y al día siguiente en sentido contrario son pocas por la coyuntura que todavía hay con respecto a la pandemia.

Pero eso no será motivo para que no haya actividad, ya que de no ser así, ambos días se realizará una competencia de similares características en territorio argentino.

La fecha original de esta competencia era los días 13 y 14 de noviembre, pero el domingo 14 se realizarán elecciones en nuestro país y por eso el Automóvil Club Rio Grande modificó la fecha.

Ese mismo fin de semana, APITUR corre su última fecha de la temporada 2021, uniendo Ushuaia con Rio Grande entre los días 25, 26 y 27 de noviembre.