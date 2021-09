El 9 y 10 de octubre se realizará la 6ta edición de la Maratón “Postas Solidarias”

En diálogo con FM Fuego, la presidenta de la fundación “Espera por la Vida”, María de los Ángeles Musumeci, habló sobre la nueva edición de este evento deportivo, el cual busca unir 217 km entre Río Grande y Ushuaia, con el objetivo principal de concientizar sobre la donación de médula ósea.

En ese sentido, María de los Ángeles explicó que “la fundación Espera por la Vida tiene el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de registrarse como donantes de médula. A través del atletismo, lo que pretendemos es transformar los kilómetros que corremos en nuevos donantes de médula”.

Con respecto a los inicios de la fundación, explicó que “comenzó en Tucumán que es donde yo nací. Lamentablemente ese inicio fue a partir de la pérdida de un familiar. Esa pérdida la transformé en esperanza y descubrí que en el atletismo tenía la posibilidad de llegar a muchas personas, siempre y cuando el organizador de la carrera me diera ese espacio para difundir el mensaje”.

“Las dos primeras ediciones de la maratón se realizaron en Tierra del Fuego, la 3ra en el Valle de Calamuchita (Córdoba), la 4ta en Entre Ríos y la 5ta se realizó desde Paraguay hasta Formosa. Esta 6ta edición vuelve a Tierra del Fuego, con la presencia de atletas que vienen de otras provincias y la posibilidad de la llegada de atletas paraguayos”, detalló.

Además, valoró que “los atletas llegan a la provincia con recursos propios, así que hay que resaltarlo y agradecerles porque hacen un gran esfuerzo para estar presentes en una carrera que no es competitiva y que tiene como único objetivo difundir el mensaje de la fundación y de llegar al corazón de las personas para que se sensibilicen y se solidaricen”.

“Lo que hacemos con toda la gente que participa es difundirlo para que cada uno, desde el lugar en el que esté, invite a la gente que conoce a que formen parte de nuestra carrera registrándose como donantes de médula”, agregó.

Asimismo, la presidenta de la fundación aclaró que “la donación de médula ósea no implica ningún tipo de riesgo ni ninguna intervención quirúrgica. Hay un gran desconocimiento con el que vengo luchando desde hace 10 años. Le pido a la gente que tome conciencia de esta realidad; ésto sólo implica la donación de sangre, donde el primer paso es registrarse, con el requisito de que se tenga entre 18 y 40 años, pesen más de 50kg y estén en buenas condiciones de salud”.

En esa línea, afirmó que “quienes tengan enfermedades cardíacas o hematológicas no pueden donar, quienes son diabéticos e insulinodependientes tampoco. Hay un gran mito donde se cree que por tener tatuajes no se puede donar y sí pueden hacerlo. Los que no puedan donar, nos pueden ayudar difundiendo el mensaje”.

“Hay una sola posibilidad en 40 mil de que seamos compatibles, entonces tenemos que tratar de que ese porcentaje sea menor. Está la posibilidad de que encontremos un donante emparentado en nuestra familia, pero es muy pequeña esa posibilidad con un porcentaje de un 25%”, resaltó Musumeci.

Por otro lado, advirtió que “este evento no es para convocar a la gente a participar, sino que les pedimos que no vayan a la ruta a acompañarnos ni nada ya que cada corredor que realiza su recorrido en solitario lo hace con personal de Defensa Civil y Seguridad Vial para que el atleta corra resguardado. En la primera etapa vamos a hacer Río Grande-Tolhuin y en la segunda etapa Tolhuin-Ushuaia”.

“Donde sí les pedimos que nos acompañen es el día viernes que vamos a estar en Río Grande con el primer grupo de los corredores. Ya les vamos a informar para que vengan y tengan la palabra de estos atletas, algunos son ultra maratonistas. También les pedimos si nos pueden acompañar el día sábado en la largada en Río Grande y el sábado a las 18hs que nos esperen en la llegada a Tolhuin”, cerró la presidenta de “Espera por la Vida”.

Imagen: Tiempo Fueguino