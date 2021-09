Dr Plasenzotti, sobre Digital Fueguina: “Prácticamente podemos decir que han abandonado al personal a su suerte”

El letrado dialogó con FM Fuego acerca de los avances en los casos que lleva adelante en representación de empleados de Audivic y Digital Fueguina, además de señalar que las causas incluyen embargos preventivos de los bienes de ambas plantas.

Con respecto a Audivic, Plasenzotti explicó que “el tema sigue acelerándose para un camino que no es el deseado, porque hasta ahora han sido pocas las respuestas que hemos tenido ante la situación de la proximidad a tener que realizar algún remate de los bienes que están embargados, para que los trabajadores que han reclamado en su momento puedan hacerla efectiva”.

En ese sentido, indicó que “ya estamos en una etapa de tener que designar al martillero. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta por parte de los trabajadores de la cooperativa, de los dueños de la empresa ni del Gobierno provincial que ha estado en todas estas gestiones. Por ahora estamos complicados”.

Asimismo, aclaró que “a quienes se les inicia juicio es a la empresa, la Cooperativa Audivic no tiene nada que ver con las deudas. Lo que sucede es que la Cooperativa está trabajando con la maquinaria que es de Audivic, la cual está embargada como garantía de pago de los juicios”.

“Nosotros hace más de un año que podríamos haber rematado todo y no lo hemos querido hacer por una cuestión de ver cómo se soluciona esto para que la gente no se quede sin trabajo, pero obviamente que llega una situación límite donde ya la cuestión no se puede estirar más”, remarcó.

En cuanto al caso que lleva adelante, en representación de 8 ex jefes de Digital Fueguina, el abogado comentó que “se hicieron los trámites de los reclamos de los sueldos caídos y la aclaración de la situación laboral, cuestiones que no fueron contestadas por la empresa por lo cual se terminaron considerando como despedidos”.

“A raíz de eso, se iniciaron los juicios por las indemnizaciones. Como medida previa, el juzgado autorizó un embargo preventivo sobre bienes de Digital y Tecnisur a los fines de poder cubrir eventuales acreencias por parte de mis clientes. Obviamente que el embargo es preventivo, por lo cual los bienes siguen estando en la planta y, si eso se reactiva, los mismos podrían ser utilizados”, detalló.

Además, destacó que “esta medida incluso beneficia a los empleados de la UOM, porque el embargo preventivo significa que nadie puede entrar a sacar los bienes de la planta”.

Por otro lado, el abogado opinó que “el tema se ve complicado porque hasta ahora parece una situación de abandono por parte de los dueños. No han sugerido ningún tipo de solución ni han puesto la cara por nada. Prácticamente podemos decir que han abandonado al personal a su suerte”.

“Los juicios comenzaron hace un mes. A mediados del mes que viene, tenemos la primera audiencia que es la de conciliación, donde el demandado tiene la posibilidad de contestar la demanda o discutir lo que quiera discutir, si es que alguien se presenta. Después de esto, veremos. No va a ser un juicio muy largo”, cerró.