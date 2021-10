Denunció al padre y un tío que abusaron de su hija en enero y llamativamente la denuncia desapareció

Volvió a hacer la denuncia en el mes de mayo, sin que haya avance en la misma. Apenas ha logrado la prohibición de acercamiento, pero denuncia acoso y amenazas por parte de la familia del denunciado.

Una madre que busca respuestas por el no avance de una denuncia de abuso sexual hacia su hija por parte de su padre y un tío, hecho que radicó en el mes de enero. Como no llamaban a declarar a su hija de 7 años, concurrió al juzgado para saber el avance de la causa y ahí se encontró con la ingrata sorpresa que no había ninguna denuncia.

Esta mamá hablo con FM FUEGO detallando todo lo sucedido: «me había ido a operar, venía pasando una enfermedad complicada, me voy a hacer unos estudios, me internan, el padre tenía régimen visita homologado, la tenía que buscar un sábado a la mañana y la tenía que traer el domingo. Mi nena estaba con mi mamá, el la pasa a buscar y ella no quiere ir, la convence y se va con él. A mi me dan el alta y el domingo le mando un mensaje para que me traiga a mi hija, me dice que no, que no puede, que la va a traer más tarde a lo que le digo que no se preocupe, que la voy a buscar y empieza con muchas vueltas. Me pareció raro, así que la fui a buscar a la casa de sus abuelos paternos, que es donde vive el padre, cuando llego estaba el tío en el negocio que está adelante de la casa y sale el abuelo diciéndome que no me puede entregar la nena porque no estaba el papá».

«Comenzamos a discutir, me amenaza con que me va a denunciar si me la llevo y en eso sale mi hija corriendo, en malas condiciones, sucia, sin medias, llorando, gritando, diciéndome ´mamá me voy, no quiero volver más´, se produjo un tironeo porque el abuelo de la nena no me quería dejar ir, logro salir y me subo al remís, le pido que me lleve a Minoridad, me bajo a hacer la denuncia. Mientras me toman la denuncia una señora de gabinete, la hace dibujar para tranquilizarla y ahí me hija le comenta que no quiere ir más a la casa del papá porque la manosea, ella le dice que el tío también la manosea y le hace doler, a lo que el padre le dice que no tiene que decir nada porque si no la va a castigar, la va a encerrar en el fondo donde él tiene bebidas».

La mamá de esta niña comentó que nunca su hija le había manifestado del horror que estaba viviendo y que había concurrido a Minoridad y Familia para realizar una denuncia por malos tratos, ya que la nena tenía un moretón en el brazo izquierdo, pero mientras radicaba la denuncia, se acercó la señora del Gabinete para comentarle lo que le había manifestado la hija.

La madre siguió relatando lo que sucedió ese día de enero de este año «salgo al pasillo y hablo con mi hija y llorando me dice que el papá y el tío la manosean, el papá le toca las partes íntimas cuando se baña y el tío le mete la mano por abajo de la remera, que ella al único que quiere de esa casa es al abuelo, pero que casi nunca está».

Dijo además que no lo conocía al tío y que el papá de la nena «es una persona muy complicada, con la que no se puede tener diálogo».

Después de la denuncia que radicó dijo que «fue inmediata la intervención de Protección Integral que citó a mi hija, quien le dijo lo mismo que había expresado cuando estuvimos en Minoridad y Familia, así me lo hicieron saber las personas de Protección Integral y que iban a pedir prohibición de acercamiento además que mi hija declare en la justicia.

Como pasaban los meses y no citaban ni a ella ni a su hija para declara fue que decidió concurrir al Juzgado para ver que pasaba, «la sorpresa fue cuando fui a ver porque no la llamaban y ahí me entero que la denuncia no estaba, voy a Minoridad y Familia, le pregunto por la denuncia, me dicen que no está, a pesar que le doy el número que ellos me habían dado en enero sobre la denuncia, me dicen que no está, que no me pueden brindar información, por lo que termino haciendo nuevamente la denuncia».

También la madre expresó que cuando sucedieron los hechos ella le mandó un mensaje al padrea quien le manifestó que la nena mentía y que eso era producto que ella la malcriaba.

Pero a partir de esos momentos empezó a sufrir acoso y así lo detalló: «cuando le prohibieron el acercamiento no tuve más contacto hasta que en junio, a las 9 de la noche vino él, la abuela y la tía de mi hija, les pedí que se retiren, lo hicieron, pero volvieron a las 12 ya en malos modales, obviamente se produjo una situación violenta, con mi hija llorando y pidiéndole a mi marido que no la deje ir porque la iban a lastimar. Después de eso, es permanente el acoso que sufrimos por parte de los integrantes de su familia, incluso la ha visto un pediatra a mi hija y le ha diagnosticado depresión, ha tenido cambios de conducta, tiene negación de su apellido.

La abuela vino esta semana a mi domicilio y me dijo que la nena es una mentirosa, que esto no va a quedar así, que ande con cuidad porque en algún momento me iba a cruzar en la calle».

Finalmente, esta angustiada mamá, le dijo a FM FUEGO que, «lo que quiero es una respuesta, no se nada de la causa, el miedo es permanente porque no tengo protección, no consigo turnos en el sicólogo, mi hija lo necesita y está en una lista de espera».