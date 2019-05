Denuncian agresiones en la empresa Tecnomyl

Los trabajadores de la empresa química Tecnomyl, en el marco de su reclamo por el blanqueo y correcta liquidación de sueldos, denunciaron en FM FUEGO, que, en el día de ayer, jueves, su delegado, Facundo Miño fue agredido físicamente en la dentro la planta por uno de los trabajadores quien se presume, fue enviada por el gerente de la misma.

Al ser consultado al respecto, el dirigente gremial dijo “Durante la asamblea del día de ayer sucedió este hecho de violencia física hacia mi persona, y tuve que ser trasladado al hospital” ,“Hasta donde tengo entendido, fue el gerente de la fábrica quien lo envió, casualmente era la única persona que no adhería al reclamo de los compañeros”, dijo.

Por otra parte Miño, destacó “Nosotros hace un año y medio que no tenemos aumento de sueldo y hace seis medios decidieron que nuestro básico fue arbitrariamente pasado a negro” y agregó “En la reunión conciliatoria que tuvimos en el Ministerio de trabajo lamentablemente no pudimos resolver nada, todo lo contrario, se empeoró la situación, ya que mientras estábamos allí, se les envió a los compañeros telegramas de despido y la empresa ha colocado candados en los portones por lo que nuestros compañeros del turno mañana están de rehenes porque no pueden salir”.

