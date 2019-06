Deniegan la excarcelación a la mujer detenida por tentativa de homicidio

El Juez Daniel Cesari Hérnández, negó la excarcelación a Valeria Suárez Miranda, quien atacó con un cuchillo a Camila Abagnale. El pedido lo hizo el abogado defensero, pero el Magistrado en su resolución indicó que existe riesgo procesal, teniendo en cuenta que hubo amenazas a una testigo del hecho.

Al respecto el juez de instrucción Daniel Cesari Hernández indicó que “ hubo un planteo por parte de la defensa en la que se pidió la excarcelación de la Miranda en la cual se puso de manifiesto ante el tribunal un planteo de excarcelación basado en el producto de la prueba que a requerimiento de la propia defensa hizo lugar y que fue orientada en el testimonio de los médicos que atendieron a la víctima y estos médicos depusieron en sentido de desvirtuar el peligro al cual estuvo expuesta esta persona, lo cual es una es una estrategia válida y jurídicamente correcta pero, la consecuencia de una tentativa de homicidio es independiente a la calificación legal”

Asimismo el Magistrado, destacó que “El tribunal debe considerar el riesgo procesal y uno de los motivos más importantes de la prisión preventiva, las amenazas que la imputada realizara a los testigos para evitar ser denunciada, entonces como esas situación subsiste al presente y razón por la cual se ha decidido no hacer lugar al pedido de excarcelación , meritando también que la modalidad de prisión preventiva que viene desarrollando es una modalidad atenuada ya que ella no está en un establecimiento carcelario sino que se encuentra en su casa con tobillera electrónica, y de no modificarse mi fallo , deberá intervenir la cámara y si esta confirma continuara y sino quedara a disposición el recurso de la defensa”.

