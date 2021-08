Darío Guzmán y Angela Nieva sobresalieron en la nieve

El Domingo hubo XCO del mejor en el Camping de Ea. La Pampa, lugar elegido por la gente de Toranza Bike Tolhuin para realizar nuevamente una competencia como la del mes pasado, pero esta vez no en pareja, sino que individual.

La nieve caída los días anteriores le puso un condimento especial al circuito de 5000 metros de extensión y puso a prueba las habilidades de los que se animaron a ser parte de la partida pasadas las 12 horas del Domingo.

El ganador de la general fue el de Ushuaia, quién volvió a competir después de un largo tiempo de inactividad, Darío “El Hilacha” Guzmán que a pesar de un pinchazo en su rueda a poco de terminar la prueba, pudo solucionar su problema subiéndose a la bicicleta de un rival que debió abandonar. Segundo fue Gustavo Santana, que a pesar de superar a Guzmán cuando tuvo este inconveniente, no pudo aguantarlo y fue superado metros antes de finalizar la competencia. En la tercera posición finalizó el interminable Mauricio Núñez, que desplego toda su experiencia en este tipo de terrenos a pesar de no estar entrenando como lo hacen los de punta.

En la rama Femenina, fueron pocas las que se anotaron, pero de buen nivel, la que no tiene rival por el momento, Angela Nieva, que se manejo todo arriba de la bici como si la nieve no existiera se quedó con la victoria cómodamente, seguida por la de Tolhuin, Liliana Figueredo. Agostina Melgarejo fue la otra mujer que estuvo presente, pero abandonó pasada la segunda vuelta. Mariana Pabon de Ushuaia no se presentó a pesar de haberse anotado a último momento.