Daniel Rivarola: “ Las medidas del Gobierno fueron un manotazo de ahogado”

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, se refirió en diálogo con FM FUEGO , a las medidas tomadas por el gobierno Nacional y las tildó de “manotazo de ahogado”.

Sostuvo que “ las medidas de fondo son para pasar el mal momento hasta las elecciones de octubre” y explicó que estas “son de alcance limitado para tierra del fuego ya que a nivel local no pagamos ganancias así que la modificación del piso no cambia , la modificación del mínimo vital y móvil tampoco dado que acá todos tenemos convenios colectivos y salarios superiores a ese sueldo y la retención de no abonar el 11% previsional durante dos meses pero con un tope de dos mil pesos, lo único que nos va a modificar a nosotros en salarios, es en dos mil pesos ,dado que no se está tomando en cuenta diferencia zonales ni nada , así que en realidad lo único que hizo con su medida fue poner dos mil pesos ,en el bolsillo de los trabajadores de Tierra del Fuego”.

En tal sentido, indicó que para él “estas medidas son insuficientes, que se necesita manejar un dialogo político ,y establecer medidas de fondo, ya que hasta que no se recupere la producción y el trabajo en la Argentina todo esto no sirve de nada , lamentablemente, esto no va a suceder hasta que no se cambie el gobierno” concluyó.

