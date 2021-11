Daniel Harrington: «La cuestión es poder trabajar el presupuesto con el Concejo Deliberante antes del 31 de diciembre»

El intendente de Tolhuin espera que para los próximos días sean convocados por el Concejo Deliberante para consensuar el presupuesto del 2022.

El presupuesto del 2022 del municipio de Tolhuin todavía no ha sido siquiera tratado en el Concejo Deliberante. En este sentido, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, expresó la urgencia que se haga antes que finalice el año: «El no tener estado parlamentario hoy, se basa en un tecnicismo propio del Concejo, sino, no sé porque todavía no tomó estado parlamentario, no hemos sido convocado para charlar, aunque sí hemos conversado con concejales respecto del presupuesto, la cuestión es poder trabajarlo antes del 31 de diciembre. El debate que se tiene que dar en el seno del Concejo es enriquecedor, además le permite a la comunidad conocer en que se gastan los recursos del municipio, los que aportan los contribuyentes y los que se reciben de coparticipación. Es súper válido que la comunidad lo sepa, y sobre todo después de lo que se ha dicho de la utilización de los fondos públicos, especulación mediática y de tinte político también».

«La coparticipación crece como todo los años, -continuó diciendo el intendente de Tolhuin-, el presupuesto para el 2021 fue de 136 millones, para el 2022 está contemplado alrededor de los 182-190 millones lo que le participa el municipio al Concejo, recordemos que en el 2005, en la presidencia de Aníbal Cardozo, se estableció que la Municipalidad y el Concejo dividen sus administraciones. Hablando propiamente del presupuesto municipal, tenemos un poco más de 500 millones de pesos en sueldos, la cobertura social, que tiene su prioridad, no hay un crecimiento exponencial de la planta política ni de la planta permanente como así tampoco de los contratados, se contempla el pago de la deuda de la obra social y un plan de obras, más el crecimiento del presupuesto que en utilizará en fiestas populares por estar en vísperas de lo 50 años de la localidad, esos son los puntos que se pueden resaltar del presupuesto».

Por otro lado, hizo una breve reseña de las gestiones que realizó ante autoridades nacionales que tienen que ver con el progreso de Tolhuin: «Estuvimos trabajando con la ventanilla única de los que es Procrear, tuvimos una reunión con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, para interiorizarnos sobre el avance del hospital modular, de hecho en las últimas semanas estuvimos colaborando con la provincia en todo lo que es movimientos de suelos, porque la obra ya está licitada, adjudicada, queremos ver que arranque a fondo, es una necesidad que tenemos todos los tolhuinenses, me tomé la atribución, más allá que la ejecutará la Provincia, seguirla de cerca, porque toda la comunidad necesita ampliar sus servicios de salud. También tuvimos reuniones con la Secretaría de Cultura, sobre el plan Progreso para Cultura, lo mismo que el plan Progresar Trabajo para todo lo que es adoquinado de veredas. En lo último que participamos fue en el anuncio de la extensión del subrégimen industrial, se dijo poco porque la mayor atención se la lleva la parte industrial, pero nosotros logramos incorporar que la segunda y tercera transformación de los recursos naturales tengan además algunos beneficios respecto de la 19.640. Hicimos gestiones para fortalecer el parque industrial que vamos a desarrollar desde el municipio, no quiero adelantar mucho sobre este tema porque hay varias aristas que atender, pero dentro de muy poco tiempo vamos a dar buenas noticias sobre este particular», finalizó diciendo el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington.