Daniel Facio: “Estamos haciendo un trabajo de recopilación de datos, además de lo técnico legal, para que el alcohol cero se convierta en ley nacional”

En diálogo con FM Fuego, Secretario de Protección Civil de la provincia se refirió a la reunión que se realizó para tratar una ley de alcohol cero que funcione a nivel nacional. Cabe destacar que en Tierra del Fuego, las tres ciudades ya cuentan con tolerancia cero a nivel local y tienen su propia norma.

“Hay un trabajo que se viene realizando en cuanto a la recopilación de datos, también a lo técnico legal para que esto se convierta en ley nacional. Todos los que nos reunimos tenemos el compromiso de juntarnos con los legisladores nacionales, en principio con diputados, para poder generar esta herramienta y que la ley sea una realidad”, comentó Facio.

En esa línea, explicó que “esto puede generar algún cambio también en Tierra del Fuego, depende de en qué contexto y el texto final de la norma. Normalmente cuando esto sucede, las provincias adhieren o no a las normas nacionales; hay provincias que no adhieren a ciertas normas porque ya tienen la suya propia en la provincia. Así que puede generar cambios si es que la provincia no ha contemplado cuestiones que están dentro de la norma”.

Además, agregó que “a partir de sus cuerpos legislativos, las tres ciudades de nuestra provincia ya tienen alcohol cero. Así que en este sentido tendríamos que avanzar en adherir una vez que esto sea una realidad. Por lo pronto nos encontramos con el trabajo previo en la recopilación de datos en cuanto a lo técnico-legal para poder asesorar a nuestros legisladores y que luego lo puedan tratar en el Congreso”.

“Los asesores técnicos seguramente cumplirán su rol, pero hasta que eso suceda hay provincias que ya tienen su propia ley. De esta forma, hay cuestiones de experiencias que seguramente se van a volcar en las discusión”, concluyó el Secretario.