Daiana Freiberger: “Tenemos más de 1215 documentos para ser retirados en los distintos Registros Civiles de la provincia”

Ante la gran cantidad de DNI sin retirar de los Registro Civiles, la Secretaria de Justicia de la provincia dialogó con FM Fuego e hizo un llamado a la comunidad para que aquellos que tengan pendiente el retiro de su documento lo hagan a la mayor brevedad posible.

“Tenemos más de 1215 documentos para ser retirados en los distintos Registros Civiles de la provincia, los cuales corresponden a los años 2019, 2020 y 2021. Estamos haciendo este llamado a la ciudadanía para que aquellas personas que hayan realizado su trámite puedan acudir al Registro Civil central de las distintas localidades y lo retiren”, comentó la funcionaria.

En esa línea, aclaró que “puede ser que no les haya llegado por correo por distintas circunstancias, pero es importante que pasen a retirar los DNI de los distintos Registros Civiles. Pueden hacerlo sin turno desde las 8.30 hasta las 14hs”.

“En estos 8 meses de lo que va del 2021 tenemos acumulados 504 DNI sin retirar en la ciudad de Río Grande, 260 de este año. Es un número muy importante si tenemos en cuenta que nosotros estamos habilitando más de 800 turnos por mes en toda la provincia”, agregó.

Asimismo, Freiberger insistió en que “es importante que quienes deban retirarlo lo hagan, no sólo porque se acercan las elecciones y si no tenemos el último DNI tramitado no nos van a permitir emitir el sufragio, sino también para poder acceder a los distintos beneficios, tener modificado el domicilio o la actualización del DNI de menores”.

“Se está acercando el período vacacional de verano y para que los menores puedan salir de la provincia deben tener el último DNI actualizado en físico, sea para sacar el pasaje de Aerolíneas o para salir por la frontera. Recordemos que el documento tiene una fecha de vencimiento y si lo tenemos vencido no podemos salir de la provincia, ni por tierra ni por aire”, remarcó.

Finalmente, la funcionaria advirtió que, si bien el domingo de las elecciones los Registros Civiles centrales van a estar abiertos para el retiro de DNI, “teniendo en cuenta la cantidad que queda pendiente de retiro lo ideal es que los ciudadanos se acerquen antes a retirarlos”.