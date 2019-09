Crece la industrialización de recursos originarios

Al cumplirse un año de reglamentada la industrialización de recursos originarios en el marco de la 19.640 FM fuego dialogó con el Ministro de Industria , Ramiro Caballero quien al respecto sostuvo:

«En Rio grande se ha prometido por décadas agregarle valor al hidrocarburo al gas o a la turba y eso va en pos de utilizar mejor nuestras riquezas pero eso siempre fracaso porque no se llevó nunca adelante una inversión , pero este tipo de industrializaciones no tenían beneficios promocionales porque no estaban reglamentados , el régimen promocional prevé tres casos : uno es el íntegramente producido en TDF , como el petróleo puro o la turba , los procesos productivos y los casos especiales , es cuando se le agrega valor al recurso originario con insumos que no son de Tdf y había que reglamentarlo porque al momento de exportar o vender el producto se tributan todos los impuestos nacionales entonces no había un estímulo a eso y por eso siempre hemos fracasado”

Caballero sostuvo que finalmente el año pasado se logró reglamentar este punto específico de la ley y hoy gracias a eso hay una gran oportunidad para el desarrollo no solo en Rio Grande sino en todo Tdf con ese recurso originario que tenemos “

Nota Completa

