Coto: “Son medidas que se van tomando paulatinamente para que se vuelva de a poco a la normalidad”

En diálogo con FM Fuego, el Subsecretario de Deportes de Tierra del Fuego habló sobre las nuevas flexibilizaciones a las disposiciones sanitarias que rondan la actividad y confirmó la vuelta de los espectadores a los eventos deportivos.

En ese sentido, el funcionario expresó que “esta es una medida que se estaba esperando ya hace un par de semanas, pero no se hacía realidad. En el día de ayer, salió el comunicado del COE que habilita la presencia del público en los diferentes espacios deportivos, tanto cerrados como abiertos”.

“En el día de ayer, nosotros teníamos una actividad de los Juegos Fueguinos en el Gimnasio del Haspen y ya pudieron acceder algunas personas a ver los partidos, así que de a poquito se va volviendo a la normalidad. De todas formas, hasta que no se vuelva a la normalidad conocida previa a la pandemia, todas las medidas generan cierta controversia y la gente se pregunta por qué en algunos lugares sí y en otro no. Pero bueno, son medidas que se van tomando paulatinamente para que se vuelva de a poco a esta normalidad”, resaltó Coto.

Asimismo, confirmó que “hoy está permitido en los espacios cerrados, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados del espacio, aproximadamente 60 espectadores separados por el distanciamiento obligatorio, con barbijo y demás medidas”.

“En los espacios abiertos, manteniendo las mismas medidas, se pueden acercar hasta 120 espectadores. Para los auto-espectadores (los que ven la actividad desde el vehículo) hoy no tiene límite, siempre y cuando la gente no baje y no supere el límite de los 120”, agregó.

Por otro lado, el Subsecretario de Deportes afirmó que “nosotros estamos armando una gacetilla bien específica con los gimnasios que tenemos en las tres ciudades para que la gente ya sepa cuántos espectadores están habilitados por gimnasio. Si es una actividad de la Secretaría, controla la Secretaría, y si es una actividad de una federación, las Federaciones son las encargadas de que se cumpla el protocolo”.

“Le pedimos al público que colabore porque se está pudiendo flexibilizar y se está pudiendo acceder a ver los espectáculos deportivos, por lo que sería una lástima que por no cuidarnos o no respetar los protocolos se vuelvan estas medidas para atrás. Apelamos a que todos nos den una mano, se cuiden y podamos seguir disfrutando de estos eventos”, cerró el funcionario.