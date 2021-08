CONFIRMADO: Si estás aislado, no podés votar

En el marco de las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre, el Juez Federal Federico Calvete, quien tiene competencia electoral en la provincia, dialogó con FM Fuego sobre los próximos comicios y confirmó que las personas aisladas por Covid o contacto estrecho no van a poder emitir su voto.

“Este tipo de casos los manejaría la Cámara Nacional Electoral que es la que estableció un protocolo en el que trata muchas de estas cuestiones, aunque son todas orientativas. Cada distrito electoral es diferente y tiene sus particularidades, dejando al criterio de cada juzgado cómo se va a implementar. En sí, se sugiere que se le podría garantizar el voto a una persona que se encuentra con síntomas, pero no es una cuestión tan sencilla y nosotros en principio no lo podemos implementar porque existen distintas normas”, explicó el Dr Calvete.

En esa línea, detalló que “por un lado, si una persona presenta síntomas tienen que dar intervención las autoridades sanitarias, y si está aislado nosotros no tenemos facultades para autorizarlo a salir, más allá de la complicación que sería para todos los establecimientos hacer aulas y pasillos especiales para quienes estén en esta situación, porque necesitaríamos más gente y otro tipo de medios”.

En cuanto a la organización de personal para el cumplimiento de protocolos, el magistrado comentó que “lo que estamos haciendo es establecer una serie de personas que se van a encargar de controlar todas estas cuestiones como facilitadores sanitarios, evitando que la gente se aglomere, que no haya gente esperando en los pasillos, asegurando que haya una circulación que permita evitar cualquier tipo de contagio. Incluso vamos a tratar de que, si el aula es lo suficientemente grande, que las autoridades estén dentro para evitar que estén en los pasillos y prevenir la aglomeración”.

“También nos han proveído de unos biombos móviles que se pueden colocar en distintos rincones y nos van a permitir maniobrar con mayor eficacia al momento de la prevención”, agregó.

Con respecto a que haya urnas móviles para que las personas aisladas puedan votar, el Juez echó por tierra esa posibilidad: “Las urnas no se pueden hacer móviles, cada una tiene una mesa asignada. No está previsto legalmente que se pueda llevar una urna por los distintos domicilios de las personas aisladas, de hacerse habría que modificar el Código Electoral. Las personas que emiten su voto tienen que estar en el padrón electoral en una mesa en particular, no se pueden agregar electores a otro padrón ni a otra mesa, y las personas aisladas, hasta último momento, no se van a saber quiénes son”.

Además, indicó que “no se puede llevar la urna a cada domicilio porque eso implicaría que también deban trasladarse las autoridades de mesa y fiscales partidarios, además de tener que establecer un cuarto oscuro en la casa de la persona aislada con las boletas de todos los partidos. Ahí también estamos generando una violación del aislamiento. Es imposible”.

En conclusión, el Dr Calvete confirmó que “las personas que están aisladas no van a poder votar, no van a haber mesas ni lugares especiales porque no está previsto”.