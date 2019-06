Condenaron a 11 años al exsacerdote acusado de abuso

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó al ex sacerdote de 39 años identificado con las iniciales C. A. V. a cumplir la pena de 11 años de prisión por hallarlo culpable de los delitos de abuso sexual simple (2 hechos) en concurso real con abuso sexual agravado por acceso carnal (1 hecho) todos agravados por ser un ministro de culto.

El hombre condenado, había llegado al juico en libertad y tras la lectura del veredicto del tribunal compuesto por los jueces Daniel Ernesto Borrone, Juan José Varela y Eduardo López, quedó detenido.

La Fiscal Laura Urquiza había solicitado la pena que El Tribunal aplicó la pena que había solicitado la Fiscal Laura Urquiza y accedió también a la detención del sacerdote mientras la condena adquiera firmeza, debido a que el hombre no tiene domicilio en la ciudad de Río Grande, no tiene trabajo, ni familia, razón por la cual no está arraigado.

Por su parte, en los alegatos la querella, a cargo del abogado Francisco Ibarra había solicitado 16 años de prisión y el abogado defensor Javier Da Fonseca pidió la absolución de su defendido, por falta de pruebas.

Antes de escuchar el veredicto, el ex sacerdote ratificó su inocencia ante el Tribunal. Fue en la jornada de este miércoles en la audiencia final que se desarrolló en Tribunales, en el ex Campamento de YPF.

El ex sacerdote fue llevado a juicio acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 13 años -que hoy tiene 18 años-, en tres oportunidades en 2013, cuando se desempeñaba como párroco de una reconocida iglesia de la ciudad.

