Concejales analizan propuestas para implementar políticas públicas de “cuidados”

Este jueves se llevó a cabo la reunión de la Comisión Nro. 6 de Turismo; Ecología y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo. El temario propuesto para esta oportunidad fue el Asunto 959 referido al funcionamiento de los Jardines Maternales; el pedido de informes elevado al Municipio sobre la Ordenanza Municipal 937/97; la propuesta de Crear el Programa de Formación de los Trabajadores del Cuidado y el Asunto 911/18 sobre Encuesta de Tiempo.

Para abordar todos estos temas, que son comunes entre sí, la titular de la Comisión invitó a participar de la misma a la Licenciada en Ciencias Políticas; Master en Políticas Públicas y Diplomada en Desarrollo Local con perspectiva de Género Mgtr. Pamela Ares.

Del encuentro participaron, además, los concejales Paulino Rossi; Raúl von der Thusen y María Eugenia Duré quienes compartieron opiniones y también realizaron diferentes consultas a la profesional que explicó los detalles de la propuesta que impulsa la concejal Laura Colazo relacionadas con el políticas de “Cuidado” tanto para primera infancia como para adultos mayores. También se hizo hincapié, durante la reunión, de las dificultades que tiene la mujer para insertarse en el mercado laboral dada las tareas que realiza a diario en el hogar y que no son remuneradas.

Luego del encuentro la concejal Laura Colazo también hizo alusión al taller que se brindará, a todas las mujeres interesadas en participar, desde las 17 horas en el Salón del IPRA de Río Grande bajo la denominación “Mujeres que cuidan” y la presencia de la Licenciada Pamela Ares.

Precisamente la concejal Laura Colazo explicó que “en el marco del Día Internacional de las mujeres nosotros junto a la licenciada Pamela Ares que es presidenta de la Fundación Contemporánea y especialista en materia de género y de “Cuidados” a nivel nacional, ofrecemos un espacio de reflexión, un taller de formación”.

Y explicó que la finalidad del mismo es “que las mujeres de Río Grande pensemos juntas cual es nuestro rol en la economía local y acá hacemos referencia a cuál es nuestra posición como mujeres dentro del mercado laboral, cuales son las brechas que nos diferencian y que nos alejan mucho de la posición que tienen los hombres en el mercado laboral”.

También adelantó que se analizará, en el taller, “el principal trabajo que hacemos las mujeres y que no es remunerado en el “cuidado” y que es el “cuidado” y demás cuestiones que nosotros proponemos desde el Concejo Deliberante a través de proyectos de Ordenanza y nos parece algo fundamental escuchar la voz de las mujeres de Río Grande” entendiendo además que “todas las políticas públicas van destinadas a ellas en este sentido”.

De esta manera la concejal Colazo recordó que el taller “se llevará a cabo desde las 17 horas en el Salón del IPRA y es abierto para todas las mujeres de la ciudad de cualquier extracto social y franja etaria, y se van a entregar certificados”, también reveló que “la modalidad será participativa; abierta; porque la idea es que podamos ordenarnos en mesas de trabajo que sean de diálogo y charlo y den sus frutos a través de propuestas concretas”.

Por su parte la Licenciada Ares señaló la importancia de “juntarnos y reflexionar, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, sobre lo que significa el “Cuidado” y especificó que “es un derecho pero también un trabajo para quienes lo ejercen” dado que “hay muchas mujeres que trabajan en “Cuidados” que no reciben la capacitación pertinente”.

Además “vamos a analizar lo que ocurrió en América Latina en la última década dónde, a través de políticas de redistribución de las riquezas, se redujo la pobreza pero no logramos sacar a las mujeres pobres de los hogares pobres”.

Sobre este último punto indicó que “esta situación se debe a que “las políticas públicas no tuvieron perspectiva de género y tener perspectiva de género es ir al corazón de la desigualdad que son las políticas de “cuidado” y esto es como una etapa en la que es necesario dar a conocer y comenzar a trabajaren el uso del tiempo y saber que esto nos atraviesa a todas las mujeres” dado que “el 95% de los cuidados los hacemos las mujeres porque tenemos doble y hasta triple jornada laboral y si nosotros no reflexionamos sobre esto muchas veces no nos damos cuenta lo que aportamos a la economía de nuestras familias y el Estado”.

En tal sentido especificó que en el caso de la ciudad de Río Grande “hemos visto que en el Centro de la ciudad la oferta del servicio de los cuidados es una, pero vamos a los barrios periféricos y no encontramos ofertas”.

Por lo cual insistió en que “a través de la Fundación Contemporánea trabajamos mucho en lo que es la Educación Popular, creemos que los conocimientos nos tienen que atravesar y no es un espacio dónde voy a hablar tres o cuatro horas sino que vamos a estar trabajando sobre “el cuidado” y hacer que Río Grande sea “una ciudad que cuide” sentenció.

Y finalmente reflexionó sobre la importancia de implementar “políticas de cuidado” dado que “es necesario pensar que no se trata solo de jardines maternales y la atención de la primera infancia, las políticas de cuidado tienen que ver con las personas enfermas; las personas con discapacidad; adultos y adultas mayores porque el ser humano no sobrevive sin cuidado y la Organización Internacional del Trabajo está muy preocupada porque sabe que es una actividad que no se va a robotizar entonces hay que profesionalizar a nuestras trabajadoras del “cuidado”.

Gracias por compartir!