Comisario Rodríguez: “Tomó una decisión bastante irresponsable al mantenerse oculto y no dar aviso más temprano”

En diálogo con FM Fuego, el Comisario Gonzalo Rodríguez se refirió a la búsqueda del peón rural de 20 años que había sido reportado como desaparecido y finalmente fue hallado sano y salvo en la misma estancia donde desempeña sus tareas.

“En la madrugada de ayer se tomó conocimiento a través del administrador de la estancia ‘El Salvador’ respecto de uno de sus empleados que había desaparecido en circunstancias desconocidas. El último momento en el que se lo había visto fue cerca de las 21 hs en el casco de la estancia y luego desapareció”, comentó Rodríguez

En ese sentido, explicó que “a raíz de eso, una comitiva de la Brigada Rural y una de la Comisaría Quinta se constituyeron en el lugar y comenzaron con las primeras tareas de búsqueda y rastrillajes. Se tomaron un par de declaraciones testimoniales y se dio inicio a un expediente de solicitud de paradero respecto de Agustín Andrés Antipán, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Chubut que trabaja como empleado rural en la estancia”.

Asimismo, indicó que con el pasar de las horas, el operativo fue aún mayor: “En el transcurso de la mañana, la comitiva policial fue mayor, se distribuyeron cuatriciclos y motos, sumamos más gente de la Comisaría Quinta e inclusive se sumó de manera voluntaria la gente del Aeroclub y gente de la División de Asuntos Especiales de la ciudad de Ushuaia. Se hizo un rastrillaje muy amplio para llegar a dar con el paradero”.

“Afortunadamente, después de mucho tiempo de búsqueda, esta persona fue encontrada en el propio casco de la estancia oculto en un altillo de la caballeriza donde ya había sido buscado durante la madrugada. Él mismo relata que anduvo caminando por el campo y cerca de las 6 de la mañana volvió y se quedó en ese altillo, permaneciendo parte de la madrugada, de la mañana y gran parte de la tarde porque pasadas las 18.30 hs fue localizado por uno de los perros de Ushuaia”, detalló Rodríguez.

En cuanto a su estado de salud, manifestó que “las condiciones en que se encontraba eran óptimas así que no fue necesario trasladarlo al nosocomio. No estaba bajo efectos de alcohol ni de ninguna sustancia, así que no hizo falta ningún tipo de atención médica”.

Además, señaló que “si bien él no lo dice, entendemos que estaba al tanto del operativo de búsqueda ya que fue un despliegue importante de gente. Es decir que tomó una decisión bastante irresponsable al mantenerse oculto y no dar aviso más temprano. Nos mantuvo en vilo durante horas, sin saber lo que había pasado y pensando en todas las posibilidades e hipótesis”.

Con respecto a los antecedentes del joven en cuestión, el Comisario aclaró que “a nivel laboral, siempre respondió de manera satisfactoria y nunca hubo quejas. Nosotros tampoco tenemos antecedentes delictivos de ningún tipo de este joven”.

“Gracias a Dios hoy estamos en una situación muy distinta a la de ayer, con la aparición de este muchacho volvió la tranquilidad. La verdad fueron horas desesperantes para muchos, incluso para su familia que vive en Chubut, él está solo acá”, finalizó.