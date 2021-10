Comenzó el Juicio por el asalto a un remisero a mano armada en el 2019

Este martes, dio inicio el Juicio oral y público al sujeto detenido por el robo agravado por uso de arma en un hecho en el año 2019.

En ese entonces, el delincuente había tomado un Remis de la agencia A.P.R.A.R conducido por un señor de 61 años, con dirección a la Margen Sur. Durante el viaje, Molina le apoyó un arma blanca en el cuello robándole la $4850.00.

Molina finalmente fue vinculado al hecho y posteriormente detenido, el delincuente además tenía un amplio prontuario de otras causas penales y condenas que tuvo en su haber. Por lo que al ser reincidente puede seguir sumando años a la condena que viene purgando.

La Dra. Laura Urquiza Fiscal en la causa dio detalles sobre la acusación :“Se le imputa a Ezequiel Molina de haberse apoderado de manera ilegítima de una billetera de plástico negra, mediante el uso de fuerza hacia la persona. El monto total era de $4850. EL sujetó el cuello con el brazo derecho mientras le apuntaba con el arma blanca. Hubo un forcejeo, lo cual provocó que el vehículo termine colisionando.”

En cuanto a Molina, manifestó que le apuntó con un arma, pero se negó a declarar. Tras esto se tomó declaración testimonial al remisero que sufrió el robo.

“Nunca me había pasado algo así. Habíamos hecho unos 100 metros, cuando me pidió que lo baje. En ese entonces me agarró el cuello. No alcancé a agarrar el radio para informar a la agencia lo que estaba pasando porque mi mano no llegaba. Fue ahí cuando agarró la plata”, relató la víctima.

Durante el día de hoy y mañana habrá más testimonios. Se espera que para el día jueves finalice el juicio.