COMENZARON LAS ELECCIONES EN TOLHUIN CON NORMALIDAD

TOLHUIN.-Tolhuin esta eligiendo Intendente y Concejales, por eso hoy es un dia crucial para la ciudad mediterranea y allo esta FM FUEGO con su equipo informando todo el dia.Luis Bechis representante de la Justicia Electoral Provincial confirmó a FM FUEGO que las elecciones a las 8 de la mañana se desarrollan con normalidad, «desde las 8 de la mañana las 15 meses estan normales las autoridades de mesa muy puntuales mas los fiscales colaboran , hasta aca no hay denuncias, y todos estan a esta hora votando de la mejor manera , por eso confiamos en las autoridades y en los fiscales de los partidos que sepan estar a la altura de las circustancias y nada que genere conflicto, la presencia policial fue por mas seguridad para que nada ocurra,hasta aca no hay denuncias, las boletas que faltan son las que se retiraron por parte de los mismos partidos políticos , y denuncias no hay hasta ahora, si habia fiscales que eran candidatos pero se resolvió rapidamente porque dejaron esa función sin problemas ,aca se vota en escuela 42 y escuela 45 todo funciona bien, a las 10 hs tendremos cantidad de electores que pasaron y cada 2 horas vamos a ir informando»sostuvo Luis Bechis de la justicia electoral

